Przyjęty niemal jednogłośnie przez Sejm pierwszy pakiet deregulacyjny trafił do Senatu i ma być rozpatrywany 14–15 maja. Obejmuje około 40 zmian, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Celem reformy jest ograniczenie biurokracji i poprawa warunków dla firm, szczególnie z sektora MŚP. W ciągu kilku miesięcy efekty mają być odczuwalne dla przedsiębiorców. Jednocześnie trwają już prace nad kolejnymi propozycjami deregulacyjnymi.

– Efekty pierwszego pakietu deregulacyjnego staną się odczuwalne i będą realne dla przedsiębiorców w momencie, kiedy zostaną podpisane przez pana prezydenta. Ustawa musi przejść cała drogę legislacyjną, a więc Sejm, Senat, pan prezydent, kilka miesięcy i te efekty będą odczuwalne – mówi Mariusz Filipek, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, pełnomocnik ministra ds. deregulacji i dialogu gospodarczego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Krótsze kontrole i elektronizacja postępowań administracyjnych

Jak podkreślił minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, pierwszy pakiet deregulacyjny to przełom w procesie upraszczania przepisów i wprowadzania rozwiązań, które będą wspierać, a nie niszczyć i ograniczać polskie firmy.

Zmiany przewidziane w pakiecie dotyczą nowych zasad kontroli przedsiębiorców, np. skrócenia maksymalnego czasu kontroli z 12 do sześciu dni i dostosowania ich częstotliwości do stopnia ryzyka związanego z daną działalnością, a także wprowadzenia obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy potrzebnych informacji i dokumentów.

Część przepisów ma na celu usprawnienie przebiegu postępowań administracyjnych, np. wprowadzają elektronizację postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą czy zachęcają do częstszego wykorzystania tzw. wezwań miękkich, czyli możliwości wystąpienia do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania.

Trzeci obszar zmian to doprecyzowanie zasad tworzenia przyjaznego prawa gospodarczego, czyli np. odpowiednio długiego vacatio legis czy równoważenia obowiązków administracyjnych (zasada one in, one out).

To dopiero początek. Nadchodzi drugi pakiet

Minister dodał, że proces deregulacji ruszył z pełnym impetem i wkrótce mają być przedstawione kolejne rozwiązania. Według zapowiedzi proces ten ma objąć ponad 120 ustaw, które niebawem z poziomu rządu trafią do Sejmu.

– W drugim pakiecie deregulacyjnym Ministerstwa Rozwoju i Technologii są kolejne korzystne zmiany dla przedsiębiorców, kolejne dobre przepisy w wielu ustawach. Mówię trochę enigmatycznie, ale mówię też o dobrych rozwiązaniach systemowych z punktu widzenia przedsiębiorców i mówię też z punktu widzenia kilkunastu ustaw, które obecnie są analizowane. Między innymi jest to Kodeks karny, prawo zamówień publicznych, ustawa o przedsiębiorcach – wymienia Mariusz Filipek.

Konsultacje społeczne mają znaczenie

Rząd podkreśla, że deregulacja to efekt dialogu ze stroną społeczną. Zespół Rafała Brzoski przygotował ponad 200 propozycji zmian, z czego ponad 60 proc. zostało przyjętych do realizacji. Zgodnie z zapowiedziami pakiet ustaw ma być procedowany na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach prezydenckich, a zespół ma kontynuować prace nad kolejnymi propozycjami. Wśród szczegółowych propozycji znalazły się: centralna e-rejestracja wizyt u lekarzy, nowe usługi w aplikacji mObywatel (m.in. dostęp do danych medycznych i mEmerytura), cyfryzacja sądownictwa, cyfrowe orzeczenia medycyny pracy, domniemanie niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych, podniesienie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, racjonalizacja wymiaru kar w obrocie gospodarczym czy zdalne rozprawy karne.

– Jeśli chodzi o ewentualne przyspieszenie co do deregulacji, odniosę się do przepisów unijnych, gdzie mamy nadprodukcję prawa, odniosę się do przepisów polskich, gdzie wydaje się również, że przez dziesiątki lat prawo było nadprodukowane. A czy potrzebujemy przyspieszenia w deregulacji? Uważam, że potrzebujemy racjonalnego tworzenia prawa, nowych przepisów, mądrego, spójnego, w dialogu z przedsiębiorcami, w bardzo dużych konsultacjach, żeby każdy przepis nowy był świadomy, mądry i wkomponowywał się w system – podkreśla zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.