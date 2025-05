Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, Rafał Trzaskowski pozostaje na pierwszym miejscu w wyścigu wyborczym, wyprzedzając Karola Nawrockiego o blisko 7 pkt proc. W drugiej turze wyborów prezydenckich obecny prezydent Warszawy również triumfuje nad swoim rywalem.

Nowy sondaż prezydencki. Rafał Trzaskowski zatrzymał trend

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, może liczyć na poparcie 31,6 proc. To wynik niemal identyczny z poprzednim badaniem, przeprowadzonym przed tygodniem (strata 0,1 pkt proc.). Można więc mówić o nagłym zwrocie.

"Trzaskowski zatrzymał trend, który pokazywał wyraźne spadki z tygodnia na tydzień. Pomiędzy sondażem z 12 kwietnia a badaniem z początku miesiąca lider stracił 4,8 pkt. proc. Między badaniami z 12 kwietnia a tym przeprowadzonym pomiędzy 17 a 19 kwietnia - stracił znów poparcie rzędu 1,8 pkt. proc." – wskazuje Wirtualna Polska.

Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, wciąż plasuje się na drugiej pozycji, osiągając wynik 24,7 proc. głosów. W porównaniu do poprzednich badań Nawrocki stracił 2,9 pkt proc. Podium zamyka Sławomir Mentzen, który mógłby liczyć na 12,8 proc. głosów. Zyskał 1,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Nowy sondaż prezydencki. Hołownia tuż za podium, Biejat przed Zandbergiem

Na czwartym miejscu w sondażu znalazł się Szymon Hołownia, który mógłby liczyć na 8 proc. głosów. Kolejne miejsca zajmują Magdalena Biejat (5,6 proc.), Adrian Zandberg (4,3 proc.), Krzysztof Stanowski (2,5 proc.) oraz Grzegorz Braun (2 proc.). W sumie około 1 proc. badanych zamierza oddać głos na innych kandydatów, a 6 proc. respondentów jeszcze nie zdecydowało, na kogo zagłosować.

Kto wygrałby drugą turę? Zdecydowany faworyt w nowym sondażu

Gdyby doszło do drugiej tury wyborów, wyniki sondażu pokazują wyraźną przewagę Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim. Obecny prezydent Warszawy uzyskałby aż 53,3 proc. głosów, co stanowi wzrost o 2,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Z kolei Nawrocki mógłby liczyć na 39,5 proc., co oznacza spadek o 0,7 pkt proc. Warto zauważyć, że 7,2 proc. badanych nie podjęło jeszcze decyzji o tym, na kogo oddałoby swój głos.

Jeśli uwzględnilibyśmy tylko głosy zdecydowanych wyborców, przewaga Trzaskowskiego w drugiej turze jest jeszcze bardziej wyraźna. Prezydent Warszawy mógłby liczyć na 57,5 proc. głosów, podczas gdy Nawrocki otrzymałby 42,5 proc.