Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 2 maja, ale zasady finansowania będą miały zastosowanie do rozliczania świadczeń NFZ udzielonych od 1 listopada 2025 r. Pierwsza weryfikacja obejmie świadczenia udzielone w okresie od 1 lipca do 30 września 2025 r. Tak określone terminy mają umożliwić świadczeniodawcom opłacanym przez NFZ dostosowanie organizacji pracy do nowych wymogów.

Jak długo trzeba czekać w kolejce do specjalisty NFZ?

Obecnie średni przewidywany czas oczekiwania na przyjęcie do specjalisty NFZ to ponad trzy miesiące. Nowy sposób finansowania ma na celu motywowanie świadczeniodawców do przyjmowania większej liczby pierwszorazowych pacjentów.

Zgodnie z zarządzeniem świadczeniodawcy będą oceniani w cyklu kwartalnym z postępów w tym zakresie. W ciągu trzech miesięcy będą zobowiązani do zwiększenia o 3 punkty procentowe liczby świadczeń udzielanych po raz pierwszy w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku.

Jakich specjalności na NFZ dotyczą zmiany?

W przypadku nieosiągnięcia tego w danym kwartale, NFZ na trzy miesiące obniży finansowanie do 75 proc. w zakresie. Dotyczyć to będzie:

diabetologii,

leczenia bólu,

endokrynologii,

hematologii,

nefrologii,

reumatologii,

kardiologii,

alergologii,

gruźlicy i chorób płuc,

geriatrii osteoporozy,

chorób metabolicznych,

chorób zakaźnych,

hepatologii,

gastroenterologii,

neurologii,

ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

immunologii,

dermatologii i wenerologii,

chorób naczyń,

audiologii i foniatrii,

genetyki i toksykologii.

Zmiany w przychodniach. Są wyjątki od reguły

Nowe przepisy nie dotyczą m.in.: diagnostyki onkologicznej, ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej lub położnej, świadczeń zabiegowych, kwalifikacji do przeszczepu i monitorowania zakwalifikowanych do przeszczepu, ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych oaz świadczeń rozliczanych na podstawie faktury zakupu.