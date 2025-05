1 maja media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci Marleny Milwiw. Ceniona aktorka i babcia Aleksandra Milwiw-Barona odeszła w wieku 93 lat. W mediach społecznościowych pojawiły się właśnie szczegóły dotyczące jej pogrzebu.

Aleksander Milwiw-Baron w żałobie

Aleksander Milwiw-Baron jest pogrążony w smutku. Opublikował w mediach społecznościowych wruszające pożegnanie ukochanej babci. "(...) Moje serce dalej płacze, ale czuję, że mam przy sobie najwspanialszego anioła. Na zawsze będę Cię kochać i wspominać Cię moim wnukom. Jestem dumny, że jestem Twoim wnukiem i wdzięczny za Ciebie - najwspanialszą Bapcię na świecie. Bapcię przez P" - napisał gitarzysta.

Reklama

Kiedy pogrzeb Marleny Milwiw?

Są już informacje, dotyczące pogrzebu aktorki. Przekazała je Krystyna Demska-Olbrychska, nie szczędząc wzruszających słów. Dołączyła do postu zdjęcie zmarłej przyjaciółki. "Piękna ta moja Marlena. Pożegnać ją mamy w czwartek 8 maja o godz. 13 na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Trzeba to przeżyć. Ale jak?" - napisała na Facebooku żona Daniela Olbrychskiego.