Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Nowo uchwalona ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) wprowadza spójny i skoordynowany system leczenia pacjentów z chorobami serca. Dzięki sieci każdy chory – niezależnie od miejsca zamieszkania – ma mieć równy dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji według tych samych standardów.

Jak będzie działać Krajowa Sieć Kardiologiczna?

Sejm przyjął w piątek ustawę o Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK). Celem regulacji jest zapewnienie pacjentom z chorobami układu krążenia szybszego, skuteczniejszego i skoordynowanego leczenia.

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów - nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Zapada na nie coraz więcej osób, m.in. w związku ze starzeniem się społeczeństwa i niezdrowym stylem życia (brak ruchu, zła dieta, stres, palenie papierosów). Często rozwijają się po cichu, bez wyraźnych objawów, a nieleczone mogą spowodować zawał serca, udar mózgu lub niewydolność serca. Krajowa Sieć Kardiologiczna ma jasny cel: poprawę jakości leczenia chorób układu krążenia w całym kraju. Dzięki niej leczenie będzie lepiej zorganizowane.

Wszystkie szpitale i poradnie będą działały według tych samych zasad i standardów, a przebieg leczenia każdego pacjenta będzie monitorowany. To pozwoli szybciej wykrywać problemy, poprawiać jakość opieki i skuteczność leczenia. Lepsza koordynacja i współpraca między lekarzami zapewni też większe bezpieczeństwo pacjentów.

Sieć to efekt wyników pilotażu, który działał w latach 2021-2024.

Trzy poziomy opieki – od diagnostyki po kardiochirurgię

W sieci znajdą się ośrodki, które specjalizują się w diagnostyce i leczeniu chorób serca. KSK będzie podzielona na trzy poziomy – w zależności od zakresu opieki.

OK I – podstawowa diagnostyka i leczenie.

OK II – bardziej zaawansowane leczenie (koordynacja i ciągłość opieki, kompleksowe badania, leczenie – np. kardiologia interwencyjna, ostre zespoły wieńcowe) i rehabilitacja.

OK III – oprócz zadań OK II obejmie również najbardziej skomplikowane zabiegi, w tym kardiochirurgię.

Ośrodki, które znajdą się w OK II i OK III, będą odpowiadały za to, żeby leczenie było dobrze zorganizowane i skoordynowane. W każdym z nich będzie pracował koordynator opieki kardiologicznej – osoba, która pomoże pacjentowi przejść przez wszystkie etapy leczenia. Koordynator będzie czuwał, żeby nic ważnego nie zostało pominięte.

Równy dostęp do leczenia chorób serca w całej Polsce

Pacjenci z chorobami układu krążenia, niezależnie od tego, czy mieszkają w dużym mieście czy w małej miejscowości, będą mieli taki sam dostęp do nowoczesnych badań i leczenia. W całej Polsce każdy etap będzie przebiegał według tych samych, jasnych zasad i wysokich standardów.

Jednolite zasady leczenia, lepsza współpraca między specjalistami i regularne badania kontrolne sprawią, że leczenie będzie bardziej skuteczne.

Każdy pacjent będzie miał zapewnioną opiekę od pierwszych badań, przez leczenie i rehabilitację, aż po wizyty kontrolne u specjalistów lub lekarza rodzinnego. Cała opieka będzie tak zorganizowana, by pacjenci nie czuli się zagubieni i mieli pewność, że ich leczenie jest prowadzone na najwyższym poziomie.

Centrum Doskonałości Kardiologicznej – kto może je uzyskać?

Do Krajowej Sieci Kardiologicznej wejdą placówki, które spełnią określone wymagania. Pierwsza kwalifikacja odbędzie się jeszcze w tym roku. Podmioty lecznicze będą zakwalifikowane na różne poziomy opieki kardiologicznej – w zależności od świadczeń, jakich udzielają. Będą miały 3 lata, żeby dostosować się do wymagań i pozostać w sieci. O tym, które placówki znajdą się w KSK, zdecyduje prezes NFZ, mając na uwadze wymagania określone w rozporządzeniu do ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Ośrodki kardiologiczne z drugiego i trzeciego poziomu, które spełnią określone wymagania, mogą otrzymać status Centrum Doskonałości Kardiologicznej (CDK). Będzie on oznaczał, że placówki o tym statusie zajmują się leczeniem bardzo trudnych i skomplikowanych chorób układu krążenia. Chodzi na przykład o wady wrodzone serca u dorosłych albo choroby naczyń płucnych.

Placówki, które nie zostaną zakwalifikowane do KSK, ale udzielają świadczenia z zakresu leczenia chorób układu krążenia będą wspierać ośrodki z sieci przy leczeniu pacjentów jako tzw. ośrodki współpracujące.

Koordynacja KSK

Krajową Sieć Kardiologiczną będzie koordynował Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, który jest głównym ośrodkiem koordynującym KSK. Razem z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie monitorował jakość opieki kardiologicznej i efekty leczenia w sieci.

Powstanie też Krajowa Rada Kardiologiczna - zespół ekspertów z różnych dziedzin medycyny i przedstawicieli instytucji zdrowotnych. Będą doradzać i przedstawiać opinie ministrowi zdrowia i prezesowi NFZ w sprawach związanych z opieką kardiologiczną w KSK.

Jak będzie oceniana jakość opieki w KSK?

Jakość opieki kardiologicznej będzie oceniana według konkretnych wskaźników. To wyznaczniki, które pozwolą sprawdzić, jak skuteczne jest leczenie, jak długo pacjenci leżą w szpitalu czy leczenie przebiega według ustalonych zasad oraz czy lekarze i placówki dobrze ze sobą współpracują.

Ośrodki będą publikować roczne raporty. Na ich podstawie NFZ wyliczy wskaźniki jakości.

Jeśli szpital nie spełni minimalnych wymagań dotyczących jakości opieki, nie będzie gwarantował pacjentom odpowiedniego bezpieczeństwa. Wtedy będzie musiał przygotować i wdrożyć plan naprawczy. Jeśli sytuacja się nie poprawi, placówka może zostać usunięta z KSK. Z kolei szpitale, które zapewnią najwyższą jakość opieki, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze z NFZ.

Elektroniczna Karta Opieki Kardiologicznej – rewolucja w dokumentacji

Elektroniczna Karta Opieki Kardiologicznej (e-KOK) to nowy, cyfrowy dokument, który pozwoli gromadzić i przetwarzać dane dotyczące opieki kardiologicznej oraz monitorować wskaźniki jakości.

To nowoczesne narzędzie będzie towarzyszyło pacjentowi na każdym etapie leczenia kardiologicznego. Utworzy go każdy lekarz, który stwierdzi podejrzenie choroby układu krążenia. Od 1 stycznia 2028 r. e-KOK będzie obowiązkowa we wszystkich placówkach KSK.

Korzyści z e-KOK dla pacjenta:

zastąpi papierowe skierowania – wszystko będzie w systemie,

ułatwi współpracę między lekarzami – każdy specjalista będzie widział historię leczenia pacjenta,

zapewni lepsze planowanie leczenia – lekarze będą mieli szybki dostęp do wszystkich ważnych informacji,

poprawi bezpieczeństwo – nic ważnego nie zostanie pominięte.

Więcej pieniędzy za lepszą opiekę – finansowanie KSK

Wysokość finansowania w KSK będzie zależała od jakości opieki. Im lepsza jakość leczenia i opieki nad pacjentem, tym wyższe środki z NFZ otrzyma placówka. Będzie to zachęta dla szpitali i przychodni, aby dbać o jak najlepszą jakość usług.

Dzięki temu, że będą wprowadzone jasne zasady dotyczące leczenia kardiologicznego i będzie regularnie sprawdzana jakość opieki, szpitale i przychodnie będą lepiej i skuteczniej leczyć pacjentów. To pozwoli uniknąć niepotrzebnych wydatków, a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na leczenie kolejnych osób.