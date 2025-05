Udział w poniedziałkowej debacie wzięło 13 kandydatów na prezydenta, czyli wszyscy zarejestrowani przez PKW pretendenci do tego urzędu. Debatę poprowadzili: Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24) oraz Piotr Witwicki (Polsat News).

Jest to ostatnia debata przed pierwszą turą wyborów. Jest to zarazem debata, którą zgodnie z Kodeksem wyborczym Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzić pomiędzy kandydatami na prezydenta. Byłą transmitowana m.in. w TVP1, TVP Info, TVN24, Polsat News i Interii.

Czy można bić dzieci?

Magdalena Biejat zapytała m.in. Sławomira Metzena o sprawy związane z wychowaniem dzieci. Dla mnie szokujące jest, że Sławomir Mentzen nie stawia w centrum dzieci. Gdy przychodzi do konkretów, to nie potrafi o nie zadbać. Mówił pan, że klapsy nikomu nie zaszkodziły - powiedziała Magdalena Biejat. - A komu zaszkodziły? - odparł Mentzen.

Biejat o prawach kobiet

W czasie kampanii mówię o dostępie do aborcji oraz walczę o ochronę Polek, które pomagają innym kobietom. Mówię również o prawach pracowniczych - mówiła Magdalena Biejat. Dostęp do aborcji jest ważnym warunkiem, gdy decyduje się o zajściu w ciąży. To świadczy, jak państwo traktuje kobiety. Obecnie młode kobiety, które decyduje, czy chce mieć rodzinę, musi zastanawiać się, czy będzie miała za co ją utrzymać - podkreśliła kandydatka Lewicy.