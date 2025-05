Według wstępnych ustaleń służb, doszło do rozszerzonego samobójstwa. Na tę chwilę wszystko wskazuje, że partner zastrzelił kobietę, a później siebie - przekazała WP prokurator Karolina Stocka-Mycek.

Wrocław. Strzały w mieście. Nie żyją dwie osoby

Tragedia rozegrała się na osiedlu przy ulicy Głównej we wtorek rano. Policja początkowo informowała o strzelaninie i dwóch ofiarach.

Reklama

Policja wykonała już wstępne czynności w zakresie zabezpieczenia miejsca zdarzenia i wstępnych ustaleń co do okoliczności. Na miejsce dojeżdża prokurator wraz z biegłym - powiadomiła portal Karolina Stocka-Mycek z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.

Samobójstwo rozszerzone?

Na tę chwilę wszystko wskazuje, że nie było tam działania osób trzecich, a doszło do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego. To znaczy, że partner zastrzelił panią, a później popełnił samobójstwo - wskazała prokurator.

Do tragicznego zdarzenia doszło na osiedlu przy ulicy Głównej. Kobieta zginęła w okolicy wejścia do klatki, mężczyzna wszedł do bloku i zastrzelił sam siebie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, dzwoń pod bezpłatny numer 116 123 lub 22 484 88 01.