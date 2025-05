W ostatnich latach obserwujemy spadek liczby świadczeń rodzinnych oraz ich wysokości. Mimo iż powinny być waloryzowane równocześnie z progami dochodowymi, ich kwota pozostaje niezmieniona, a kryteria przyznawania zamrożone. Zdaniem ekspertów, trwa stopniowe wygaszanie zasiłków rodzinnych, co negatywnie odbija się na sytuacji najuboższych rodzin w Polsce.

Ogromny spadek liczby beneficjentów

Jak czytamy na łamach "Dziennika Gazety Prawnej", w 2024 roku aż o 23 proc. zmniejszyła się liczba dzieci, na które gminy wypłacają zasiłek rodzinny. Spadek dotknął również świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiPS), na które powołuje się gazeta, wskazują, że w 2024 roku zasiłkiem rodzinnym objętych było 782,8 tys. dzieci, co oznacza spadek o 236 tys. w porównaniu do 2023 roku, kiedy to świadczenie otrzymywało 1,01 mln dzieci.

Brak waloryzacji kryterium dochodowego

Ten niepokojący trend spadkowy utrzymuje się już blisko dekadę. Jak wyjaśnia "DGP", a za nim główną przyczyną jest brak waloryzacji kryterium dochodowego, które jest warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego. To z kolei prowadzi do systematycznej marginalizacji tego świadczenia.

Erozja świadczeń rodzinnych

Prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego, cytowany przez "DGP" podkreśla, że w ostatnich latach obserwujemy "dramatyczną erozję świadczeń rodzinnych", nie tylko w kontekście kryteriów dochodowych, ale również ich kwot. Ekspert zaznacza, że wysokość zasiłków, mimo iż powinna być waloryzowana równocześnie z progami, również nie jest podnoszona.

Profesor Szarfenberg zwraca uwagę, że obecny system wsparcia rodzin opiera się na dwóch filarach: świadczeniach powszechnych, takich jak 800 plus, oraz zasiłkach na dzieci przysługujących rodzinom ubogim. Obydwa te filary powinny być rozwijane. Jednak, jak zauważa, o ile w przypadku świadczeń powszechnych obserwujemy wzrost (podniesienie 500 plus do 800 plus od 1 stycznia 2024 roku), o tyle zasiłki rodzinne są przez rządzących zaniedbywane.

Spadek liczby świadczeń z funduszu alimentacyjnego

"DGP" wskazuje również na zmniejszenie liczby dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA). Dane MRPiPS pokazują, że w ubiegłym roku świadczenia te przysługiwały na 156,5 tys. dzieci, a w ostatnim kwartale 2024 roku otrzymywało je już tylko 131,8 tys. dzieci.