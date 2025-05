Deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem, znaczne ochłodzenie i przymrozki. Prognoza pogody na czwartek, 15 maja 2025

Polska znajduje się pod wpływem zatoki niżowej związanej z układem niskiego ciśnienia znad Finlandii i północno-zachodniej Rosji, podczas gdy nad Europą dominują niże i fronty atmosferyczne, a pogoda od Wysp Brytyjskich po Bałkany kształtowana jest przez klin wyżu. Chociaż początkowo napływa cieplejsze powietrze polarne morskie, pod koniec dnia zastąpi je powietrze arktyczne. W czwartek, 15 maja 2025, spodziewane jest przeważnie duże zachmurzenie, z większymi przejaśnieniami, a wieczorem na południu kraju pojawią się rozpogodzenia.

Reklama

Czy będzie padało w czwartek, 15 maja 2025? Prognoza pogody

W czwartek, miejscami, głównie na wschodzie, wystąpią przelotne opady deszczu, a na północy także deszczu ze śniegiem. Niewykluczone są burze z opadami krupy śnieżnej. W górach – zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach – prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie, na wschodnim Pomorzu i w Bieszczadach, suma opadów może wynieść do 15 mm. W Karpatach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, a wysoko w Tatrach nawet o 8 cm.

Prognoza pogody na czwartek, 15 maja 2025. Jaka temperatura?

Reklama

W czwartek, 15 maja 2025, temperatura maksymalna wahać się będzie od 8 stopni Celsjusza nad morzem i lokalnie na południu, przez około 11 stopni Celsjusza w centrum kraju, do 14 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry wskażą od 5 do 7 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w czwartek, 15 maja 2025 roku?

W czwartek wiatr będzie przeważnie słaby do umiarkowanego, porywisty. Na zachodzie porywy mogą osiągać do 60 km/h, nad morzem wiatr będzie dość silny i silny (35-50 km/h) z porywami do 65 km/h. Wiatr będzie wiał głównie z kierunków północno-zachodniego i północnego, na południu początkowo z zachodu. Wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km/h, a podczas burz do około 65 km/h.

Przymrozki w czwartek, 15 maja 2025 roku

W województwach podkarpackim i małopolskim prognozowane są przymrozki, w związku z czym IMGW planuje wydać alerty pierwszego stopnia. Temperatura przy gruncie w tych regionach może osiągnąć wartości ujemne.