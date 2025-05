Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę 18 maja 2025 r. Głosować będzie można od godz. 7.00 do godz. 21.00. Polacy będą wybierać spośród 13 kandydatów i kandydatek na prezydenta. Ewentualna II tura wyborów odbędzie się 1 czerwca 2025 roku.

Reklamy polityczne finansowane z zagranicy

"Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK zidentyfikował reklamy polityczne na platformie Facebook, które mogą być finansowane z zagranicy. Materiały wyświetlane były na obszarze Polski" - napisała NASK na portalu X.

Reklama

Olbrzymie wydatki

Podkreśliła, że zaangażowane w kampanię konta reklamowe w ciągu ostatnich 7 dni wydały na materiały polityczne więcej niż jakikolwiek komitet wyborczy. Dodała, że działania miały pozornie wspierać jednego z kandydatów i dyskredytować innych.

Jakie padają nazwiska?

Realizowane przez konta reklamowe kampanie, jak podała NASK, dotyczyły szczególnie Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena.

Cisza wyborcza przed wyborami prezydenckimi 2025

Cisza wyborcza przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Polsce w 2025 roku rozpocznie się o północy z piątku 16 maja na sobotę 17 maja i potrwa do niedzieli 18 maja do godziny 21:00, kiedy to zamknięte zostaną lokale wyborcze.