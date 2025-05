Już 18 maja pójdziemy do urn wyborczych, by zagłosować na nowego prezydenta Polski. Kandydatów jest 13. Jeśli w pierwszej turze nie uda się wyłonić kandydata, który dostanie więcej niż 50 proc. głosów, wtedy 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów. Kandydatów jest 13. Co o nich wiemy? Jakie barwy polityczne prezentują? Przypominamy.