Kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen twierdzi, że po wizycie we Lwowie w lutym, dostał maila z groźbami od Ukraińców. "Od razu to zgłosiłem odpowiednim służbom" - napisał. Twierdzi jednak, że nie chce ochrony. "Jeśli ktoś będzie chciał zrobić mi krzywdę, to i tak to zrobi" - mówi polityk.