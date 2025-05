"Deutsche Welle" przypomina, że choć polski prezydent nie dysponuje tak szerokimi kompetencjami jak jego odpowiednicy we Francji czy USA, to posiada istotne uprawnienia, w tym prawo weta oraz możliwość kierowania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego.

"Andrzej Duda, powiązany z PiS, wielokrotnie korzystał z tych narzędzi, blokując inicjatywy rządu Tuska od momentu jego zaprzysiężenia w grudniu 2023 roku" – pisze Jacek Lepiarz w "DW".

Niemieckie media piszą o wyborach w Polsce. Wskazują na Dudę

"DW" podkreśla, że koalicja Tuska obejmując władzę obiecywała m.in. przywrócenie praworządności, liberalizację prawa aborcyjnego, wzmocnienie praw osób LGBT+, reformę mediów publicznych i rozliczenie nadużyć z czasów rządów PiS. Jednak – jak zauważa DW – większość tych działań została zablokowana przez prezydenta Dudę oraz zdominowany przez nominatów PiS Trybunał Konstytucyjny.

"Prezydent Andrzej Duda paraliżuje działania rządu Donalda Tuska" – pisze Jacek Lepiarz w analizie "DW". Jego zdaniem rozczarowanie tempem reform rośnie także wśród wyborców koalicji rządzącej.

Trzaskowski vs. Nawrocki. Dwa światy w walce o prezydenturę

Niemiecki portal przypomina, że Rafał Trzaskowski reprezentuje liberalne skrzydło PO, opowiada się za aborcją do 12. tygodnia, usuwa symbole religijne z urzędów i broni polityki klimatycznej UE. Z kolei Karol Nawrocki – według "DW" – nie jest powszechnie rozpoznawalny, a część działaczy PiS nie uważa go za własnego polityka.

Portal przytacza również zarzuty wobec Nawrockiego dotyczące rzekomych kontaktów z półświatkiem i skandalu mieszkaniowego, który wybuchł tuż przed wyborami. Pomimo tego Nawrocki nie wycofuje się z ostrej retoryki. W kampanii wyborczej atakuje Unię Europejską, imigrantów i Niemcy – zauważa "DW".

"Nie będę lokajem Niemiec" – deklaruje Nawrocki, co "Deutsche Welle" interpretuje jako kontynuację propagandowych schematów znanych z przekazu Prawa i Sprawiedliwości.

Znaczenie głosów wyborców Mentzena w drugiej turze. "Tusk będzie drżał"

"Deutsche Welle" poświęca też uwagę Sławomirowi Mentzenowi. Autor zauważa, że Mentzen prowadzi kampanię opartą na fundamentalnej krytyce establishmentu PO i PiS oraz radykalnym konserwatyzmie.

Wszystko wskazuje na to, że wybory prezydenckie w Polsce nie zakończą się w pierwszej turze – zaznacza "DW". Choć Trzaskowski jest faworytem sondaży, autor zauważa, że jego zwycięstwo zależy od mobilizacji elektoratu koalicji rządzącej oraz decyzji, które podejmą wyborcy Mentzena w drugiej turze.

"Tusk będzie drżał do ostatniego głosu" – podsumowuje "DW".