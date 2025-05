Mentzen podkreślił, że Polska jako suwerenne i "poważne państwo" nie powinna tolerować zniewag ze strony zagranicznych polityków, zwłaszcza jeśli są one związane z narracją historyczną. – To skandal, że order od prezydenta dostał Jan Tomasz Gross, Frans Timmermans czy Wołodymyr Zełenski – powiedział polityk w programie "Gość Radia ZET".

"Odebrałbym ordery". Sławomir Mentzen wskazał na Zełenskiego

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim zapytany wprost o Zełenskiego i możliwość odebrania mu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Mentzen odpowiedział bez wahania: – Odebrałbym go wszystkim politykom, którzy obrażali Polskę i Polaków – stwierdził.

Pytany o obecność Ukraińców w Polsce, Mentzen nie krył krytycznego stanowiska wobec polityki migracyjnej. – Ukraińców w Polsce jest rzeczywiście bardzo dużo i mają zdecydowanie zbyt dużo uprawnień – stwierdził kandydat Konfederacji.

Sławomir Mentzen krytycznie o Ukraińcach w Polsce. "Nie powinni być lepiej traktowani"

Jego zdaniem Ukraińcy nie powinni oni korzystać z systemu opieki społecznej i zdrowotnej na takich samych warunkach jak Polacy. – Nie powinni otrzymywać zasiłków socjalnych, nie powinni mieć dostępu – nie płacąc składek – do naszego systemu ochrony zdrowia. Nie powinni być lepiej traktowani niż Polacy – zaznaczył w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Odnosząc się do sytuacji międzynarodowej i wojny w Ukrainie, Sławomir Mentzen ocenił, że konflikt może wkrótce wejść w nową fazę. – Wydaje mi się, że od kiedy Trump został prezydentem, coraz bardziej zbliżamy się do jakiegoś rozejmu, zawieszenia broni. To jeszcze nie jest koniec tej wojny, ale jesteśmy prawdopodobnie w okolicach początku końca tej wojny – powiedział.