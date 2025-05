Podczas finału programu "Must be the music. Tylko muzyka" nie zabrakło wzruszeń. Muzycy oddali hołd Korze. Artystka przez lata zasiadała za stołem jurorskim formatu. Na początku finałowego odcinka w studiu wyświetlone zostały zdjęcia Kory i widzowie mogli usłyszeć piosenkę "Cykady na Cykladach".

Program "Must be the music" wrócił na antenę Polsatu po 9 latach przerwy. Podczas dwóch półfinałów widzowie wybrali po czterech uczestników, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału.

Finał "Must be the music". Kto wystąpił w finale?

W jury show Polsatu zasiadali tym razem Miusoh, Natalia Schroeder, Dawid Kwiatkowski oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Ich decyzje dotyczące uczestników podczas castingów wzbudzały sporo kontrowersji i słów krytyki. Do walki w półfinałach jurorzy show Polsatu wybrali 16 uczestników.

W każdym z nich wystąpiło ośmiu artystów a czterech z każdego z nich zakwalifikowało do ścisłego finału "Must be the music". Podczas finału show Polsatu, który odbył się 16 maja na antenie Polsatu wystąpili:

Dawid Dubajka

Helena Ciuraba

Zosia Karbowiak i Miód

Kuba i Kuba

Bonaventura

Gracjana Górka

Alien x Majtis

Weronika Ryba

Finał "Must be the music". Kto walczył o główną wygraną?

To spośród nich widzowie wybrali trzech finalistów, którzy zawalczyli o występ na Polsat Hit Festiwal 2025 i nagrodę w wysokości 250 tys. złotych. Do ścisłego finału programu "Must be the music" weszli:

Alien x Majtis

Kuba i Kuba

Bonaventura

Finał "Must be the music". Kto wygrał program?

Gościem specjalnym "Must be the music" był zespół Enej, zwycięzca pierwszej edycji "Must Be The Music". Z kolei jurorzy show Polsatu czyli Miuosh i Natalia Szroeder, zaśpiewają utwór "Żurawie".

Po kolejnych występach i głosowaniu, widzowie wybrali zwycięzcę programu "Must be the music". Trzecie miejsce w tej edycji zajął Bonaventura. Drugie przypadło w udziale zespołowi Kuba i Kuba.

Program wygrali Alien x Majtis. To oni wystąpią podczas Polsat Hit Festiwal i otrzymali w nagrodę 250 tys. złotych. Dodatkową nagrodę specjalną w wysokości 20 tys. złotych otrzymali Kuba i Kuba.