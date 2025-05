Inauguracja pontyfikatu papieża Leona XIV odbędzie się w niedzielę w Watykania. Oczekuje się, że udział w niej weźmie około 250 tysięcy osób i 200 oficjalnych delegacji. Msza na placu Świętego Piotra odbędzie się w dniu 105. urodzin Jana Pawła II.

Wasza Świątobliwość – Ojcze Święty, w imieniu Narodu Polskiego i moim własnym pragnę wyrazić wielką radość z powodu wyniesienia Waszej Świątobliwości na Tron Piotrowy. Proszę Waszą Świątobliwość o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wszelkich łask Bożych potrzebnych do pełnienia misji Wikariusza Chrystusa – Budowniczego Mostów - czytamy w liście opublikowanym w sobotę na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Według prezydenta Europa dorobek cywilizacyjny zawdzięcza Dekalogowi i Ewangelii

Duda przypomniał, że od chrztu pierwszego władcy Polski Mieszka I w roku 966 chrześcijańska wizja Boga, człowieka i świata jest "fundamentem, na którym opiera się nasza narodowa tożsamość, dziedzictwo kultury i historia".

Dzieje Polaków wypełnia praca, służba i okupiona ogromnymi ofiarami walka o wolność oraz o pokój i sprawiedliwy ład w Europie jako wspólnocie narodów, która swoją spójność i dorobek cywilizacyjny zawdzięcza Dekalogowi i Ewangelii - zaznaczył.

Pierwsze słowa papieża znakiem Bożej Opatrzności

Prezydent Duda przypomniał, że 8 maja, czyli w dzień w którym kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża, w Kościele katolickim w Polsce przypada uroczystość głównego patrona Polski, świętego Stanisława; jest to także 80. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie.

Ten najstraszniejszy w dziejach konflikt Polska odczuła szczególnie boleśnie, ponosząc relatywnie największe straty – to znaczy 6 milionów poległych i zamordowanych, oraz porażające swoją skalą zniszczenia materialne. To trauma, która wciąż nie daje o sobie zapomnieć - podkreślił.

Dlatego pierwsze słowa Waszej Świątobliwości wypowiedziane do wiernych na placu Świętego Piotra – "Niech pokój będzie z wami wszystkimi" – przyjęliśmy jako znak Bożej Opatrzności i motyw nadziei na rychłe zakończenie pełnoskalowej wojny toczącej się tuż u granic Polski, na Ukrainie, w kraju broniącym się przed brutalną inwazją rosyjską - zaznaczył prezydent.

Prezydent Duda liczy, że papież przyczyni się do pokoju na świecie

Prezydent Duda wyraził nadzieję, że pontyfikat Leona XIV przyczyni się do zażegnania tego konfliktu "tak, aby nasza część Europy znów mogła cieszyć się pokojem; aby urzeczywistniła się tu wizja nakreślona przez naszego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II – to znaczy ład oparty na Dekalogu, wolności, godności każdej osoby ludzkiej, szacunku dla wszystkich kultur i tradycji oraz poszanowaniu prawa narodów do samostanowienia".

Andrzej Duda zapewnił o gotowości Rzeczypospolitej Polskiej do "dalszego zacieśniania szczególnych więzi łączących ją ze Stolicą Apostolską – w imię wspólnych, szczególnie drogich nam wartości, w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne społeczności międzynarodowej i umacnianie pokoju na świecie".

Niech Bóg hojnie błogosławi wszelkim poczynaniom Waszej Świątobliwości w służbie Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej! - napisał.