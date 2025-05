Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował o rozmowie z papieżem Leonem XIV. Zełenski poprosił o wsparcie Watykanu w negocjacjach pokojowych i sprowadzeniu ukraińskich dzieci, wywiezionych do Rosji. "Rozmawiałem z papieżem Leonem XIV. To była nasza pierwsza, lecz bardzo ciepła i naprawdę merytoryczna rozmowa" - napisał Zełenski na portalu X.

Ukraina prosi o pomoc w sprowadzeniu dzieci

Zełenski podkreślił, że Ukraina liczy na pomoc Watykanu w sprowadzeniu tysięcy ukraińskich dzieci, które Rosja wywiozła z kraju. Prezydent zaznaczył, że to kluczowa kwestia w kontekście rozmów pokojowych. "Omówiliśmy również kwestię tysięcy ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję. Ukraina liczy na pomoc Watykanu w sprowadzeniu ich do rodzin" - zaznaczył Zełenski.

Zełenski zaprasza papieża do Ukrainy

Prezydent Ukrainy zaprosił papieża Leona XIV do złożenia wizyty apostolskiej w Ukrainie. Zełenski uważa, że taki gest przyniósłby nadzieję Ukraińcom. "Zaprosiłem Jego Świątobliwość do odbycia wizyty apostolskiej w Ukrainie. Taki gest przyniósłby prawdziwą nadzieję wszystkim wierzącym i wszystkim naszym ludziom" - napisał Zełenski.

Ukraina gotowa do negocjacji, Zełenski liczy na kroki Rosji

Zełenski poinformował papieża, że Ukraina jest gotowa do negocjacji pokojowych w dowolnej formie, w tym do bezpośrednich rozmów. Prezydent podkreślił, że Ukraina chce zakończyć wojnę i oczekuje podobnych kroków ze strony Rosji.

"Ponownie potwierdziłem gotowość Ukrainy do dalszych negocjacji w dowolnej formie, w tym w bezpośrednich rozmowach - stanowisko to wielokrotnie podkreślaliśmy. Ukraina chce zakończyć tę wojnę i robi wszystko, aby to osiągnąć. Oczekujemy teraz na podobne kroki ze strony Rosji" - zaznaczył Zełenski.