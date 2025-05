Ile zarabia papież? Czy papież dostaje wynagrodzenie? Ile będzie zarabiał nowy papież Leon XIV?

Papież nie otrzymuje tradycyjnej pensji ani wynagrodzenia w klasycznym rozumieniu. Według danych z 2025 roku, oficjalna miesięczna pensja papieża wynosi około 32 tysięcy dolarów , jednak papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu zrezygnował z pobierania tej pensji, co jest zgodne z jego skromnym stylem życia i wartościami jezuickimi.

Reklama

Zamiast wynagrodzenia, Watykan pokrywa wszystkie potrzeby papieża, takie jak zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz inne koszty związane z pełnioną funkcją. Papież korzysta także z zasobów i majątku instytucji, w tym oficjalnej rezydencji i pojazdów.

Warto podkreślić, że papież posiada majątek szacowany na około 16 milionów dolarów, który obejmuje aktywa związane z urzędem, m.in. pięć samochodów, jednak nie jest to jego osobisty dochód, a raczej wartość zasobów dostępnych dla niego jako głowy Kościoła.

Reklama

Podsumowując, papież formalnie ma prawo do pensji około 32 tys. dolarów miesięcznie, ale jeśli z niej nie korzysta, to jego utrzymanie i działalność są finansowane bezpośrednio przez Watykan poprzez pokrywanie kosztów i udostępnianie zasobów.

W czwartek, 8 maja, kolegium kardynałów elektorów wybrało 267. biskupa Rzymu, którym został kardynał Robert Prevost. Nowy papież przyjął imię Leon XIV. Przynależy on do Zakonu Augustianów, który również kładzie nacisk na prostotę i ubóstwo, co sugeruje, że jego podejście do kwestii materialnych może być podobne do postawy jego poprzednika.

Papież Franciszek nie pobierał wynagrodzenia

Papież Franciszek wyróżniał się skromnością podczas swojego pontyfikatu. Od 2013 roku nie pobierał wynagrodzenia, co było spójne z jego podejściem do pełnienia posługi. Jako członek Towarzystwa Jezusowego złożył śluby ubóstwa, rezygnując z dóbr materialnych na rzecz celów chrześcijańskich.

Według doniesień "The Economic Times", nominalne wynagrodzenie papieża wynosi 32 tysiące dolarów (około 120 tysięcy złotych) miesięcznie. Należy jednak zaznaczyć, że Watykan pokrywa wszelkie koszty związane z pełnieniem urzędu, takie jak podróże czy zakwaterowanie, co portal churchpop.com szacuje rocznie na około 100 tysięcy dolarów (około 409 tysięcy złotych). Szacuje się również, że Papież Franciszek miał dostęp do aktywów o wartości 16 milionów dolarów (około 60 milionów złotych), które są związane ze stanowiskiem papieskim.

Symboliczne monety za każdy rok pontyfikatu papieża

Dodatkowo, choć nie jest to forma tradycyjnego wynagrodzenia, papież otrzymuje symboliczne monety za każdy rok pontyfikatu: jedną brązową, jedną srebrną i jedną złotą. Monety te tradycyjnie umieszcza się w trumnie papieża po jego śmierci.

Sytuacja finansowa Watykanu

Finanse Watykanu opierają się głównie na darowiznach, inwestycjach i działalności gospodarczej. Istotnym źródłem dochodów jest coroczny "Denar św. Piotra" – datki od wiernych z całego świata, które sięgają 27 milionów dolarów rocznie, przy czym największe wpłaty pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Włoch.

Mimo tych wpływów, sytuacja finansowa Watykanu jest określana jako trudna. W 2023 roku odnotowano deficyt operacyjny przekraczający 90 milionów dolarów, a Papież Franciszek wyraził obawę, że fundusz emerytalny Stolicy Apostolskiej może wkrótce stracić płynność finansową.

Stolica Apostolska, jako organ zarządzający Watykanem, nie publikuje szczegółowych danych finansowych. Według danych CIA World Factbook z 2013 roku, przychody Watykanu wyniosły 315 milionów dolarów, natomiast wydatki sięgnęły 348 milionów dolarów. Portal "Fox News" podjął próbę uzyskania informacji na temat wynagrodzenia papieża od Watykanu i amerykańskiej Konferencji Biskupów Katolickich, jednak nie otrzymał odpowiedzi.