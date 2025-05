Kardynał Robert Prevost jako Leon XIV pojawił się na balkonie bazyliki św. Piotra w białej sutannie z karmazynową peleryną. Był bardzo wzruszony.

"Pokój niech będzie z Wam"

Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Najdrożsi bracia i siostry, to pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, który oddał życie za nasze grzechy. Chciałbym, żeby to pozdrowienie pokoju weszło do waszych serc, dotarło do waszych rodzin i całej ziemi. Pokój niech będzie z wami - powiedział nowy papież.

"Świat potrzebuje światła"

Nie tylko pragniemy, ale i potrzebujemy pokoju w tych czasach. To pokój Chrystusa Zmartwychwstałego, który rozbraja. Boga, który kocha nas wszystkich, bez żadnych warunków. Zachowujemy ten głos, słaby, ale zawsze odważny, papieża Franciszka, który błogosławił Rzym. Papież, który błogosławił Rzym, udzielał swojego błogosławieństwa całemu światu. Pozwólcie, żebym kontynuował to błogosławieństwo, Bóg kocha nas wszystkich, (...) wszyscy jesteśmy w rękach Boga. (...) Zjednoczeni idźmy do przodu, Chrystus nas prowadzi, świat potrzebuje jego światła - powiedział nowy papież Leon XIV.

Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi. Chce podziękować współbraciom kardynałom. Chcę iść razem z wami, pracować razem, mężczyźni i kobiety. Jestem synem świętego Augustyna, który powiedział: z wami jestem chrześcijaninem. (...) Razem możemy iść w kierunku ojczyzny, którą nam przygotował Bóg - podkreślił.

Papież Leon XIV mówił po włosku i hiszpańsku

Papież w języku hiszpańskim pozdrowił wiernych ze swojej diecezji w Peru. - Chcemy być kościołem synodalnym, który zawsze szuka pokoju, zawsze jest blisko, zwłaszcza tych, którzy cierpią - powiedział Leon XIV. 3 listopada 2014 r papież Franciszek mianował Roberta Prevosta administratorem apostolskim diecezji Chiclayo w Peru. Święcenia biskupie Robert Francis Prevost przyjął 12 grudnia, w święto Matki Bożej z Guadalupe, w tamtejszej katedrze. Od listopada 2020 roku był też członkiem Kongregacji ds. Biskupów. Robert Prevost jest kardynałem od 2023 roku. Ostatnio był kardynałem biskupem włoskiej diecezji Albano.