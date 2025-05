70-letni kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został nowym papieżem. Wybór ogłosił kardynał protodiakon Dominique Mamberti z balkonu bazyliki św. Piotra w Watykanie.

Leon XIV nowym papieżem. Donald Trump komentuje wybór Watykanu

Wybór Amerykanina na papieża skomentował Donald Trump. Prezydent USA nie ukrywał radości w mediach społecznościowych.

"Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt zdać sobie sprawę z tego, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę doczekać się spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!" - napisał Trump na portalu Truth Social.

Kim jest kardynał Robert Prevost? Pierwszy papież ze Stanów Zjednoczonych

Kardynał Robert Prevost, czyli papież Leon XIV, wykształcenia jest doktorem prawa kanonicznego, a od wielu lat pełni odpowiedzialne funkcje w Kurii Rzymskiej. Od 2023 roku kieruje Dykasterią ds. Biskupów, a równolegle przewodniczy Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Zanim objął wysokie stanowiska w Watykanie, przez lata pracował na misjach w Peru. W Trujillo był m.in. prefektem zakonnego seminarium. Międzynarodowe uznanie zdobył jako przełożony generalny zakonu augustianów, którym kierował w latach 2001–2013. W 2014 roku przyjął sakrę biskupią.

Papież Franciszek docenił jego doświadczenie i zaufanie, mianując go 30 stycznia 2023 roku prefektem Dykasterii ds. Biskupów oraz przewodniczącym Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, a także wynosząc go do godności arcybiskupa. Kilka miesięcy później, 9 lipca, Prevost został kreowany kardynałem diakonem, a 6 lutego 2025 roku – kardynałem biskupem.