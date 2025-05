Burze z gradem, śnieg, alerty przed silnym wiatrem... A wiosny nie widać. Prognoza pogody na niedzielę 18 maja 2025

Według informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podczas gdy Skandynawia, Wyspy Brytyjskie i kraje Beneluksu znajdują się pod wpływem wyżu znad Wysp Owczych, reszta Europy pozostaje w zasięgu niżów i frontów atmosferycznych. W Polsce za pogodę odpowiada niż Lorenz, którego centrum znajduje się nad Podlasiem i Mazowszem. Przynosi on do kraju chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. Polska wciąż jest pod wpływem tego pochmurnego i deszczowego układu niżowego.

Czy będzie padało w niedzielę, 18 maja 2025 roku? Prognoza pogody

Niedziela, 18 maja 2025, zapowiada się z przewagą dużego zachmurzenia. Należy spodziewać się okresowych opadów deszczu, które miejscami mogą być umiarkowane, a nawet przechodzić w burze z gradem. Łącznie może spaść do 15 mm deszczu. W rejonach górskich prognozowany jest śnieg, a pokrywa śnieżna lokalnie może wzrosnąć o około 5 cm.

Prognoza pogody na niedzielę, 18 maja 2025 roku. Jaka będzie temperatura?

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 8 do 13 stopni Celsjusza, jedynie na zachodzie lokalnie możliwe jest 14 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na Podhalu, gdzie termometry wskażą około 6 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w niedzielę, 18 maja 2025 roku?

Wiatr w niedzielę będzie na ogół słaby i umiarkowany, lecz okresami może być dość silny, osiągając w porywach do 60 km/h. Nad morzem porywy wiatru mogą być silniejsze, do 75 km/h, przy prędkości stałej do 40 km/h. Wiatr będzie wiał głównie z kierunków zachodnich i północnych. W wysokich partiach Sudetów porywy wiatru mogą dojść do 90 km/h, a w Karpatach do 65 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę, 18 maja 2025 roku. Alerty przed silnym wiatrem, deszczem i przymrozkami

Warto dodać, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje na niedzielę, 18 maja 2025, możliwość wydania ostrzeżeń pierwszego stopnia. Alerty przed silnym wiatrem mogą dotyczyć województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Istnieje również szansa na żółte ostrzeżenia przed intensywnym deszczem w województwach śląskim i małopolskim. Dodatkowo, na Podlasiu możliwe są żółte alerty związane z przymrozkami.