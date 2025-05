Zaginął Smok Wawelski! Prezydent Krakowa pokazał list od porywaczy... Chodzi o Eurowizję

Dzisiaj, 17 maja 2025, Smok Wawelski, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Krakowa, zniknął spod Wawelu. Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, poinformował o "zniknięciu" smoka na platformie X.

Uwaga! We wczesnych godzinach porannych zaginął smok wawelski. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszę o pilny kontakt! - napisał prezydent Krakowa na X.

Smok Wawelski został "porwany"! Ma to związek z finałem Eurowizji

W kolejnym wpisie prezydent Krakowa wyjaśnił, że Smok Wawelski nie zaginął, a został "porwany" przez organizatorów występu Justyny Steczkowskiej, która już dzisiaj wieczorem zaprezentuje utwór "Gaja" w finale Eurowizji 2025. Sprawę opisał między innymi portal Love Kraków, który informuje, że smok po raz ostatni widziany był w Bazylei, w Szwajcarii. Porywacze mieli przekazać list z żądaniami. Tak też się stało, o czym poinformował prezydent Krakowa. Żądania są dość nietypowe.

Otrzymałem list od porywaczy. Domagają się tego, by każdy europejski kraj (wraz z Australią) oddał na Polskę 12 punktów podczas finału Eurowizji. W innym przypadku smok nie wróci. Zwracam się więc do Polaków i wszystkich ludzi na świecie: głosujcie na Polskę! Kraków już jest domem ziejącej ogniem legendy – niech też zostanie gospodarzem następnej edycji Eurowizji – powiedział Aleksander Miszalski.

Występ Justyny Steczkowskiej w finale Eurowizji 2025

Już dzisiaj wieczorem Justyna Steczkowska wystąpi w finale prestiżowego konkursu. Eurowizja w tym roku odbywa się w Szwajcarii i jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Po zakończeniu drugiego półfinału organizatorzy ujawnili kolejność, w której finaliści zaprezentują swoje utwory. Nasza reprezentantka wystąpi jako 15. Warto dodać, że jednym z elementów choreografii podczas występu Justyny Steczkowskiej z utworem "Gaja" jest smok. I to właśnie o nim mowa, jeżeli chodzi o tajemnicze "zaginięcie" Smoka Wawelskiego. Okazuje się, że cała akcja ma być formą wsparcia dla Justyny Steczkowskiej na Eurowizji.

Zaginięcie Smoka Wawelskiego wyjaśnione! "Smok poleciał do Bazylei, by opiekować się Gają"

Wiadomo już, o co chodzi z tajemniczym zniknięciem Smoka Wawelskiego. Kilka godzin później Aleksander Miszalski dodał kolejny post na X - tym razem z wyjaśnieniami. Co napisał?

Zniknięcie Smoka Wawelskiego wyjaśnione‼️ Porwania nie było. Smok poleciał do Bazylei, by opiekować się Gają. Wiemy, co zrobić, by do nas wrócił. Potrzebne będą łowiecki i SMS-y. A więc do dzieła, #votePoland‼️ - napisał prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, na platformie X.