W końcu zacznie się robić cieplej! Czy to początek prawdziwej wiosennej aury? Prognoza pogody na wtorek 20 maja 2025

Jaka pogoda we wtorek? 20 maja 2025 roku Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad północno-zachodniej Rosji, co przyniesie chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego.

Prognoza pogody na wtorek, 20 maja 2025. Jaka będzie temperatura?

Według synoptyków, we wtorek, 20 maja 2025, na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza do 21 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem oraz w kotlinach Sudetów (około 14-16°C) i rejonach podgórskich Karpat (od 11 do 15 stopni Celsjusza).

Prognoza pogody. Czy będzie wiało we wtorek, 20 maja 2025 roku?

We wtorek, 20 maja 2025, wiatr będzie przeważnie słaby do umiarkowanego, jedynie na wybrzeżu i południowym wschodzie porywisty, wiejący z kierunków północno-zachodnich i zachodnich.

Czy będzie padało we wtorek, 20 maja 2025 roku? Prognoza pogody

Czy będzie padało we wtorek, 20 maja 2025 roku? W ciągu dnia w kraju zachmurzenie będzie niewielkie do umiarkowanego, z okresowym wzrostem do dużego na południu i zachodzie kraju, gdzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.