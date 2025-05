Policjant z Poznania, z 16-letnim stażem służby, usłyszał zarzuty związane z próbą umówienia się na spotkanie z 14-latką. 46-latek, zatrzymany 16 maja w jednym z policyjnych budynków, wpadł w pułapkę podczas prowokacji zorganizowanej przez "łowców pedofilów". Jak twierdzą śledczy, treść jego wiadomości miała charakter seksualny.

Akcja "łowców pedofilów" i zatrzymanie funkcjonariusza

Mężczyzna wpadł po tym, jak osoba podająca się za nieletnią, działająca w ramach prowokacji "łowców pedofilów", umówiła się z nim na spotkanie. Jak podała mł. asp. Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, 46-latek próbował uciec po prowokacji, ale funkcjonariusze zatrzymali go po kilku godzinach czynności.

Zarzuty prokuratury: Uczestniczenie w przestępstwie seksualnym

Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto nadzoruje śledztwo w sprawie usiłowania skontaktowania się z 14-latką za pośrednictwem internetu i złożenia jej propozycji obcowania płciowego. Jak poinformował TVN24 Michał Smętkowski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, policjant usłyszał zarzut usiłowania tego przestępstwa, za co grożą mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Mimo złożenia wyjaśnień, nie przyznał się do winy.

Policjant zawieszony, trwa procedura zwolnienia ze służby

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zawieszenia w czynnościach służbowych oraz zakazu jakiejkolwiek działalności związanej z kontaktami z osobami małoletnimi. Komenda Miejska Policji w Poznaniu niezwłocznie po zatrzymaniu zawiesiła funkcjonariusza i wszczęła procedurę zmierzającą do jego zwolnienia. Dla takich osób nie ma miejsca w szeregach policji – dodała mł. asp. Anna Klój. O sprawie poinformowano również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.