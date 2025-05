Poranne obserwacje wskazują, że nad Polską rozciąga się front atmosferyczny, ciągnący się od południowego zachodu po północne regiony. Na razie nie wykazuje dużej aktywności, ale synoptycy zapowiadają, że sytuacja może szybko się zmienić.

ALERT IMGW dla 9 województw. Nadciągają burze, grad i wichury

Ostrzeżenia meteorologiczne wydano dla następujących województw:

opolskiego,

łódzkiego,

śląskiego,

dolnośląskiego (część wschodnia),

wielkopolskiego (wschód i południe),

mazowieckiego (zachodnie powiaty),

kujawsko-pomorskiego (bez powiatów zachodnich),

warmińsko-mazurskiego (zachodnia część),

pomorskiego (część wschodnia).

Na oficjalnym profilu IMGW w serwisie X (dawniej Twitter) pojawił się komunikat:

"NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE IMGW. BURZE 1°. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie grad" – czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 12.00 do 19.00 w poniedziałek. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk oceniono na 70 proc.

Źródło: IMGW, MEDIA