Ewa Chodakowska to jedna z tych celebrytek, która otwarcie mówi o tym, że nie planuje mieć dzieci. Temat ten wciąż budzi wiele emocji.

Osobiste wyznanie Ewy Chodakowskiej. Mówi o "utraconej ciąży"

Trenerka fitness, autorka książek i influencerka często musi się tłumaczyć ze swojej decyzji. Teraz kolejny raz zabrała głos ws. macierzyństwa. Stało się tak ze względu na komentarz jednej z internautek, które wytknęła jej brak potomstwa.

Nagranie, które Ewa Chodakowska zamieściła w sieci jest bardzo osobiste. Trenerka opowiada w nim o traumatycznym wydarzeniu z życia jej mamy. To właśnie ono miało wpływ na to, jak Chodakowska podchodzi do sprawy macierzyństwa. Wyznaje w nim, że jej mama przeszła śmierć kliniczną, gdy była w pierwszej ciąży. Ta zakończyła się poronieniem. Musiała dochodzić do siebie psychicznie i fizycznie przez bardzo długi czas.

Ewa Chodakowska wyjaśniła, że to właśnie m.in. było powodem, że nie zdecydowała się na potomstwo. Tak, przyznaję, nie dorastam matkom do pięt. Myślę, że jestem gotowa na tę rozmowę. Nie muszę nakładać na siebie i na swoje wybory żadnego filtra i chcę być z tobą transparentna, bo ta szczerość daje mi poczucie wolności. Jako dziecko usłyszałam historię mojej mamy. Moja mama przeszła śmierć kliniczną podczas pierwszej ciąży. Tę ciążę straciła, a jej serce przestało bić na 4,5 minuty. Moja mama bardzo długo dochodziła do siebie - słyszymy na nagraniu, które zamieściła Chodakowska.

Ewa Chodakowska wyjaśnia, dlaczego nie ma dzieci. Wspomina o swojej mamie

Wyjaśniła, że ona sama nie jest gotowa na taką formę oddania. Widziałam, jak spełnia marzenia nas wszystkich, tylko nie swoje. Kiedy pytałam, czego chce, o czym marzy, zawsze odpowiadała: "chcę zrobić coś dla ciebie". Moja mama nie miała swoich marzeń. Bezwarunkowo kochała nas wszystkich, czwórkę swoich dzieci. Zawsze była cierpliwa, wyrozumiała, pomocna, oddana. Zawsze gotowa, żeby być. Była wszystkim dla nas wszystkich i była bardzo zmęczona, ale nigdy nie narzekała, nigdy nie chorowała, a obiad jadła zawsze na końcu - powiedziała Chodakowska.

Zaapelowała także, by kobiety nie zapominały o sobie, nawet gdy mają wiele obowiązków.