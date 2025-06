Słońce, ale i burze z gradem. Prognoza pogody na niedzielę 1 czerwca 2025 roku

Niedziela, 1 czerwca 2025 roku, przyniesie zmienną aurę z dominacją chmur kłębiastych, które będą przeważnie umiarkowane lub duże, choć pojawią się też okresowe przejaśnienia. Na północy, południu, zachodzie oraz w centralnej części kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, którym lokalnie może towarzyszyć grad. Najwięcej słońca i bezdeszczową pogodę prognozuje się dla rejonu Podlasia.

Prognoza pogody na niedzielę, 1 czerwca 2025 roku. Czy będzie padało?

W niedzielę do godzin południowych przelotne opady, sięgające do 10 mm, wystąpią głównie na zachodzie i południu Polski. Po południu zjawiska konwekcyjne przybiorą na sile – należy oczekiwać burz z gradem i intensywnymi ulewami, które miejscami mogą przynieść do 40 mm deszczu. Burze te będą stopniowo przemieszczać się z zachodnich krańców kraju w głąb Polski.

Wieczorem strefa gwałtownych burz może objąć obszar od Zatoki Gdańskiej, przez Kaszuby, Warmię, Mazowsze i Ziemię Łódzką, aż po Górny Śląsk i Małopolskę. Istnieje możliwość, że front burzowy w centrum kraju osłabnie, a opady staną się tam mniej intensywne. Najsilniejsze zjawiska atmosferyczne prognozowane są dla Pomorza, Kujaw oraz terenów podgórskich i górskich na południu.

Jaka temperatura w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

1 czerwca 2025 roku temperatura w ciągu dnia wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24-26 stopni Celsjusza w centralnej Polsce, do 27-28 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku?

W niedzielę wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków południowych i południowo-zachodnich, a pod wieczór skręcający na zachodni. W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągać od 75 do 90 km/h, lokalnie nawet 85 km/h. W górach wiatr będzie słabszy, z porywami do 75 km/h w Sudetach i 60 km/h w Bieszczadach.

Jaka pogoda w nocy z niedzieli na poniedziałek?

W nocy z niedzieli (1 czerwca 2025 roku) na poniedziałek (2 czerwca 2025 roku) zachmurzenie będzie duże, ale z przejaśnieniami. W wielu regionach możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze, którym miejscami może towarzyszyć grad. Jednak w drugiej połowie nocy zjawiska te będą stopniowo zanikać. Opady deszczu podczas nocnych burz mogą sięgnąć do 20 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 11-13 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat, do 14-17 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze kraju.Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wiejący z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h.