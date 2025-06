Deszczu, burz, gradu i ostrzeżeń IMGW ciąg dalszy. Prognoza pogody na czwartek 5 czerwca 2025 roku

W czwartek 5 czerwca spodziewamy się umiarkowanego i dużego zachmurzenia.

Reklama

Czy będzie padało w czwartek, 5 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

Przez cały dzień będą występować przelotne opady deszczu, a także burze, którym miejscami może towarzyszyć grad. Podczas burz suma opadów może wynieść do 25 mm.

Prognoza pogody na czwartek 5 czerwca 2025 roku. Jaka temperatura?

W czwartek najchłodniej będzie nad morzem – tam termometry wskażą od 17 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. W głębi kraju temperatury wyniosą od 23 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 25 stopni Celsjusza w centrum, aż do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w czwartek, 5 czerwca 2025 roku?

5 czerwca 2025 roku wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Jednak podczas burz porywy mogą osiągać do 75 km/h, a wysoko w Karpatach nawet do 80 km/h.

Jaka pogoda w nocy z czwartku na piątek?

W nocy z czwartku (5 czerwca) na piątek (6 czerwca) nadal przeważać będzie duże zachmurzenie, choć możliwe są przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie kraju, wystąpią przelotne opady i burze. Suma opadów podczas burz również może wynieść do 25 mm. Temperatura wyniesie od 11 do 14 stopni Celsjusza na zachodzie i północy, do 15 do 17 stopni Celsjusza w centrum oraz na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z południa i południowego zachodu. W porywach burzowych osiągnie do 70 km/h. W górach wiatr będzie silniejszy: do 80 km/h w Karpatach i do 60 km/h w Sudetach.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował prognozę zagrożeń pogodowych na nadchodzące dni. W czwartek, 5 czerwca, front burzowy przemieszczać się będzie nad północnymi i południowymi regionami Polski. W związku z tym, możliwe jest wydanie żółtych alertów burzowych dla następujących województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.