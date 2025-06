Karol Nawrocki jako prezydent-elekt zapowiedział w rozmowie z TV Republika, że w jego kancelarii, gdy obejmie urząd, zachowany zostanie balans między politykami i osobami spoza tego świata. Poinformował również, że szefem jego gabinetu będzie Paweł Szefernaker.

Przemysław Czarnek w gabinecie Karola Nawrockiego. Jakie stanowisko obejmie?

Karol Nawrocki stwierdził, że "dał się poznać jako polityk nowej generacji". Jego zastępcą ma być Jarosław Dębowski, który był dyrektorem mojego biura prezesa IPN. Człowiek, który ma szerokie kompetencje i możliwości organizacyjne - podkreślił Nawrocki. W rozmowie z wPolsce24, Nawrocki powiedział z kolei, że dr Rafał Leśkiewicz, również jego współpracownik z IPN, będzie rzecznikiem prasowym.

Z informacji, do jakich dotarł "Newsweek" wynika, że szefem Kancelarii Prezydenta ma zostać poseł PiS i były minister edukacji - Przemysław Czarnek. Na jego zastępcę typowany jest Karol Rabenda. Polityk był w sztabie PiS podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi i dobrze zna się z Karolem Nawrockim. "Newsweek" donosi również, że "niemal pewne jest wejście Sławomira Cenckiewicza do Kancelarii Prezydenta albo Biura Bezpieczeństwa Narodowego".

Nowa posada Przemysława Czarnka. Marszałek Sejmu komentuje

Szymon Hołownia komentując doniesienia o nowym stanowisku Przemysława Czarnka stwierdził, że to znak, że "PiS chce mieć kontrolę nad prezydentem, który będzie grał na kilka fortepianów". Rozumiem, że PiS szuka metod, jak zakotwiczyć tam kogoś, kto będzie mógł wejść z Karolem Nawrockim w konfrontację. A Przemysław Czarnek to fighter, o bardzo podobnej konstytucji, jeśli chodzi o adrenalinę polityczną, co prezydent Nawrocki - stwierdził marszałek Sejmu.