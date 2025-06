Dziś nikt nie ma wątpliwości, że papierosy szkodzą zdrowiu. Dlatego są objęte ścisłymi regulacjami. Ale rynek się zmienia, a w miejsce tradycyjnych papierosów pojawiają się nowe produkty – e-papierosy (zarówno z nikotyną, jak i bez) oraz woreczki z syntetyczną nikotyną. Ich forma, smak i dostępność sprawiają, że są szczególnie atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Często błędnie postrzegane jako mniej szkodliwe, stają się dla wielu nastolatków pierwszym kontaktem z nikotyną – i początkiem uzależnienia. Badania WHO pokazują, że młode osoby, które sięgają po e-papierosy – nawet bez nikotyny – ponad dwukrotnie częściej sięgają po tradycyjne papierosy. Dlatego ograniczamy ich sprzedaż i eliminujemy dostępność w internecie i automatach.

Naszym celem jest ochrona zdrowia dzieci i młodzieży. Dotychczasowe przepisy nie obejmowały wielu z tych produktów – brakowało ograniczeń wiekowych, zakazów promocji i nadzoru nad składem. Teraz to się zmienia.

Senat mówi „tak” ochronie dzieci przed nikotyną

11 czerwca Senat przyjął nowelizację ustawy antytytoniowej, która wprowadza zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny i woreczków nikotynowych dla dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia. Zakazuje też ich sprzedaży przez internet i w automatach oraz reklamy i promocji. Opakowania tych produktów będą musiały być oznakowane jako szkodliwe dla zdrowia. Dodatkowo e-papierosów bez nikotyny nie będzie można używać w miejscach publicznych (np. w szkołach, restauracjach, na przystankach i placach zabaw) – taki zakaz obowiązuje już dla e-papierosów z nikotyną.

Reklama

Zwiększy się też nadzór nad składem płynów do e-papierosów bez nikotyny i woreczków nikotynowych - będą musiały być dostosowane do wymogów ustawy (nie będą mogły zawierać substancji o właściwościach rakotwórczych), a informacje na ich temat będą zgłaszane do Biura do spraw Substancji Chemicznych co najmniej 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem do sprzedaży.

Reklama

Woreczki nikotynowe zostaną uznane za wyroby powiązane i zdefiniowane jako produkty do użytku doustnego, które zawierają nikotynę (bez tytoniu) i są porcjowane w woreczkach. Maksymalna zawartość nikotyny, którą zawierają, zostanie ograniczona do 20 mg/g.

Etap legislacyjny

Ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Większy nadzór i obowiązek zgłaszania składu

11 czerwca do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy antytytoniowej, który zakłada:

całkowity zakaz sprzedaży wszystkich jednorazowych e-papierosów – zarówno tych z nikotyną, jak i bez niej,

wycofanie z rynku woreczków nikotynowych o smakach innych niż tytoniowy,

nowe zasady sprzedaży innych produktów z nikotyną (np. gum, sprayów, tabletek) – będą traktowane jak leki i dostępne tylko w aptekach po zatwierdzeniu przez odpowiedni urząd,

obowiązek badania składu płynów w e-papierosach.

Na zgłoszenie uwag jest 21 dni. To kolejny etap zmian, które proponujemy w obszarze polityki antytytoniowej. Realizujemy je konsekwentnie, aby skuteczniej chronić młodzież przed uzależnieniami.

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji ustawy został przekazany do konsultacji publicznych.

Projekt będzie musiał zostać notyfikowany w Unii Europejskiej po przyjęciu go przez Radę Ministrów – to obowiązkowa procedura dla takich regulacji.

Dlaczego jednorazowe e-papierosy są szczególnie groźne?

Jednorazowe e-papierosy i woreczki nikotynowe są szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi. Często to właśnie od nich zaczyna się pierwszy kontakt z nikotyną – wiele osób sięga po nie jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia. Chcemy zatrzymać ten niepokojący trend.

Produkty zawierające nikotynę nie są zwykłym towarem – to substancje silnie uzależniające i szkodliwe. Dodatkowo jednorazowe e-papierosy są trudne do kontrolowania pod względem zawartości i składu płynu, a przy tym szkodliwe dla środowiska – zawierają plastik oraz baterie litowo-jonowe, które trudno poddać recyklingowi.

Nikotyna wciąż zbyt łatwo trafia w ręce młodych ludzi. Widzimy, jak dynamicznie rozwija się rynek produktów, które kuszą atrakcyjną formą i smakiem, a w rzeczywistości prowadzą do uzależnienia. Dlatego działamy – zdecydowanie i krok po kroku – by ograniczyć ich dostępność i skuteczniej chronić zdrowie publiczne.

Naszym priorytetem jest zdrowie, zwłaszcza młodego pokolenia.

Co już obowiązuje? Smakowe podgrzewacze wycofywane z rynku

17 kwietnia weszły w życie przepisy, które zakazują sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych o charakterystycznych aromatach, takich jak mentol czy owoce. Od wejścia wżycie przepisów branża ma dziewięć miesięcy na wyprzedanie zapasów. Smakowe dodatki przyciągają szczególnie młodych ludzi. Eliminując te produkty, zmniejszamy ryzyko uzależnień i chronimy zdrowie młodzieży. Nowelizacja ustawy antytytoniowej uregulowała też podgrzewacze do tytoniu jako nowatorskie wyroby tytoniowe. Te przepisy dostosowują polskie regulacje do prawa Unii Europejskiej.