Dlaczego abonament jednak zostaje?

Rząd zapowiadał, że abonament RTV zniknie, a jego miejsce zajmie budżetowa dotacja w wysokości 0,09 proc. PKB. Prace legislacyjne nie zakończą się jednak przed lipcem 2025 r., czyli terminem ogłoszenia stawek na kolejny rok. W efekcie w 2026 r. opłata nadal będzie obowiązywać, bo inaczej państwo nie mogłoby wpisać wpływów do planu finansowego.

Nowe (stare) stawki na 2026 r.

Choć w przestrzeni publicznej pojawiały się spekulacje o możliwych podwyżkach lub likwidacji abonamentu RTV, wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku opłaty pozostaną na dotychczasowym poziomie. Czyli będą one wynosić:

za radio – 8,70 zł miesięcznie,

za telewizor lub zestaw TV + radio – 27,30 zł miesięcznie.

To te same kwoty, które płacimy w 2025 r. KRRiT ma czas do 31 lipca 2025 r. na publikację oficjalnego rozporządzenia.

Kto musi płacić?

Abonament powinien płacić każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego, niezależnie od tego, czy faktycznie ogląda lub słucha programów publicznej radiofonii i telewizji. Obowiązek dotyczy także firm (np. hoteli) i urzędów z włączonym sprzętem dla klientów i petentów.

Kto jest zwolniony?

Ustawa przewiduje szereg wyjątków, które całkowicie zwalniają z obowiązku uiszczania tej daniny. Zwolnienia przysługują przede wszystkim osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz niektórym grupom społecznym i zawodowym. Poniżej najważniejsze z nich:

Seniorzy po 75. roku życia,

Osoby z orzeczoną I grupą inwalidzką lub równoważną niepełnosprawnością,

Część weteranów wojskowych i inwalidów wojennych,

Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy (na czas statusu).

Pełna lista zwolnień dostępna jest na stronie KRRiT.

Czy można zapłacić mniej?

Tak. Przy uiszczeniu opłaty z góry za cały rok KRRiT utrzymuje rabaty:

Okres z góry Zniżka Radio Telewizor lub TV + radio 2 miesiące 3 % 16,90 zł 53,00 zł 3 miesiące 4 % 25,10 zł 78,70 zł 12 miesięcy 10 % 94,00 zł 327,60 zł

Dane na podstawie tabeli z rozporządzenia obowiązującego w 2025 r.; identyczne rabaty mają zostać utrzymane na 2026 r.

Likwidacja abonamentu – kiedy realnie?

Projekt ustawy medialnej trafi do Sejmu jesienią 2025 r., a jego wejście w życie przewidziane jest najwcześniej w 2027 r., co wynika z harmonogramu prac legislacyjnych. Dopiero wtedy finansowanie TVP i Polskiego Radia ma w całości przejąć budżet centralny, a urząd pocztowy przestanie pobierać składkę.

Abonament RTV jeszcze przez co najmniej rok nas nie opuści. Jeśli rządowa reforma utknie w Sejmie, opłata może zostać nawet dłużej. Dlatego warto już teraz wpisać powyższe kwoty do planu wydatków na 2026 r. – i co kwartał śledzić komunikaty KRRiT.