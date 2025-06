Szczegóły projektu rozporządzenia

Projekt zakłada wprowadzenie 14 rodzajów diet z dziewięcioma wariantami modyfikacji, które będą dostosowywane do potrzeb zdrowotnych pacjentów, a także do ich przekonań światopoglądowych, na przykład wegetarianizmu.

Celem tych zmian jest zapewnienie pacjentom zdrowych, odpowiednio zbilansowanych posiłków, przygotowywanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i zasadami dietetyki. Jak podkreśla resort zdrowia: Odpowiednie żywienie pacjentów w szpitalu to nie dodatek, lecz integralna część procesu leczenia. Dobrze odżywiony pacjent szybciej wraca do zdrowia, rzadziej doświadcza powikłań i krócej przebywa w szpitalu. To przekłada się nie tylko na lepszy stan fizyczny i psychiczny pacjentów, ale również na obniżenie całkowitych kosztów leczenia.

Co konkretnie określą nowe przepisy?

Projektowane przepisy określą między innymi:

Jednolitą nomenklaturę i kody diet szpitalnych.

Charakterystykę diet dla dorosłych, dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży i karmiących.

Wykaz produktów zalecanych i przeciwwskazanych dla poszczególnych diet.

Szczegółowe wymagania dotyczące wartości energetycznej i odżywczej posiłków.

Posiłki będą przygotowywane na podstawie jadłospisów opracowanych przez dietetyków, a lekarze, po ewentualnej konsultacji, będą decydować o rodzaju diety i jej modyfikacjach. Ważnym aspektem jest możliwość dostosowania diety do przekonań światopoglądowych pacjenta (np. wegetarianizm), o ile pozwoli na to jego stan zdrowia.

Zadania szpitali

Szpitale będą musiały regularnie weryfikować jakość posiłków poprzez okresowe badania laboratoryjne oraz zbieranie opinii pacjentów. Każda placówka medyczna będzie również zobowiązana do utworzenia na swojej stronie internetowej zakładki "Żywienie dla zdrowia”. Tam będą publikowane stosowane jadłospisy, wyniki badań laboratoryjnych oraz materiały edukacyjne. Zakładka umożliwi także pacjentom zgłaszanie uwag dotyczących żywienia.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie również do firm cateringowych świadczących usługi żywienia w szpitalach, co oznacza konieczność dostosowania ich ofert i umów do nowych standardów.