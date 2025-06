Upalny początek lipca

We wtorek 1 lipca do Polski zacznie napływać bardzo gorące powietrze. Na razie odczują je głównie mieszkańcy Niziny Szczecińskiej i Ziemi Lubuskiej, gdzie spodziewamy się ok. 30-32 st. C. Na pozostałym obszarze odnotujemy ok. 24-28 st. C. W środę 2 lipca upał rozleje się już na całą Polskę. Na większości obszaru notować będziemy ok. 30-33 st. C, a w pasie od Szczecina, przez Gorzów Wielkopolski i Słubice, po Zieloną Górę może być nawet 35-37 st. C.

Szczyt upału

Apogeum fali gorąca ma nadejść w czwartek 3 lipca. Tego dnia w większości regionów spodziewamy się ok. 34-36 st. C, ale lokalnie może być ok. 37 st. C. Zdecydowanie niższe wartości pojawią się na północnym zachodzie, gdzie wedrze się chłodny front atmosferyczny. Z tego powodu na Pomorzu nie zmierzymy więcej niż 23-25 st. C. Upał nie utrzyma się długo, gdyż od piątku 4 lipca ochłodzenie obejmie już cały kraj.

Jak dbać o siebie w upały?

Temperatury, z jakimi będziemy mieli do czynienia, nie są co prawda rekordowe, ale mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Szczególnie uważać muszą osoby starsze i schorowane oraz dzieci, którym nie zaleca się przebywania na pełnym słońcu w godzinach od 10 do 18. Ponadto każdy powinien zadbać o nakrycie głowy i pić przynajmniej 2-3 litry wody dziennie. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać alkoholu.