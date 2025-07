Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że był to "pokazowy atak", do którego doszło na tle licznych, wciąż odrzucanych przez Rosję, prób osiągnięcia pokoju. - To kolejny dowód, że potrzebne są sankcje – bolesne sankcje przeciwko ropie naftowej, która od ponad trzech lat karmi machinę wojenną Moskwy pieniędzmi – powiedział.

Potężny atak Rosji. 728 dronów uderzyło przy polskiej granicy

Siły Powietrzne potwierdziły, że głównym kierunkiem uderzeń była stolica administracyjna obwodu wołyńskiego, Łuck. Drony i rakiety operowały jednak i w innych obwodach Ukrainy.

"Do godz. 8.30 (godz. 7.30 w Polsce) obrona powietrzna unieszkodliwiła 718 środków napadu powietrznego przeciwnika; 303 zostały zestrzelone, z 415 utracono łączność" – przekazano w komunikatorze Telegram.

Rosja zastosowała w atakach drony uderzeniowe Shahed oraz drony wabiki, a także siedem rakiet manewrujących Ch-101/Iskander-K oraz sześć rakiet balistycznych Ch-47M2 Kindżał.

Władze obwodu wołyńskiego oświadczyły, że podczas zmasowanego ataku Rosji minionej nocy "praktycznie wszystko leciało na Łuck". To miasto położone jest w odległości niewiele ponad 90 km od ukraińsko-polskiego przejścia granicznego Uściług-Zosin.

Rosja zaatakowała przy polskiej granicy. Poderwano myśliwce

"W przestrzeni powietrznej Wołynia znajdowało się łącznie około 50 bezzałogowych statków powietrznych oraz pięć rakiet. Obecnie trwa sprawdzanie informacji na temat trafień. (…) Trwają akcje gaśnicze w magazynach jednego z przedsiębiorstw w Łucku, a także w obrębie spółdzielni garażowej. I, co najważniejsze, w tej chwili nie ma informacji o rannych ani ofiarach śmiertelnych" – napisał w Telegramie Iwan Rudnycki, szef władz obwodu wołyńskiego.

W Polsce poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie oraz postawione w stan najwyższej gotowości naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Poprzedni, zmasowany atak Rosji na Ukrainę miał miejsce w nocy z 3 na 4 lipca. Siły Powietrzne przekazały wówczas, że wojska rosyjskie zaatakowały 550 dronami i rakietami; obrona przeciwlotnicza zestrzeliła łącznie 478 z nich.