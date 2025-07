Niższe temperatury i burze w całym kraju. Prognoza pogody na niedzielę, 13 lipca

Polska wciąż znajduje się pod wpływem niżu Gabriel, którego centrum w sobotę ulokowało się nad wschodnimi Niemcami. Związany z nim front atmosferyczny przyniesie ciągłe opady deszczu na południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze Polski, w wilgotnej masie powietrza polarnego, wystąpią przelotne opady, a na wschodzie i północy możliwe są burze. W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem obniżonego ciśnienia, frontów atmosferycznych i kłębiących się chmur.

Jaka temperatura w niedzielę, 13 lipca? Prognoza pogody

W niedzielę, 13 lipca, należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, które okresami będą intensywniejsze – zwłaszcza w centrum i na południu kraju, gdzie mogą im towarzyszyć burze. Suma opadów wyniesie od 5 do 15 mm, a podczas burz lokalnie może osiągnąć 20-25 mm. Termometry wskażą 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, 22-24 stopni Celsjusza w centrum oraz 26 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków południowo-wschodnich i południowych. W czasie burz może być silniejszy, osiągając w porywach do 70 km/h. W górach również będzie wietrznie, z porywami do 65–70 km/h.

Jaka pogoda w nocy z niedzieli na poniedziałek?

W nocy z niedzieli (13 lipca) na poniedziałek (14 lipca) zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. Nadal możliwe są przelotne opady deszczu i zanikające burze, głównie w pierwszej części nocy. W czasie burz opady mogą sięgnąć do 20 mm. Temperatura wyniesie od 13 stopni Celsjusza do 16 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około 11 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, a w burzach porywisty do 65 km/h.