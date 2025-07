To czeka nas w pogodzie

Prognozowane są umiarkowane opady deszczu do 50 mm i burze z porywami wiatru do 60 km/h, możliwy też jest grad. Alerty będą obowiązywać do soboty 19 lipca do godz. 14 i obejmą woj. podlaskie oraz część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Reklama

Alerty IMGW - gdzie obowiązują?

Na pozostałych obszarach woj. warmińsko-mazurskiego i lubelskiego IMGW prognozuje intensywne opady deszczu do 35 mm. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia obowiązują do soboty 19 lipca do godz. 9, a na terenie woj. lubelskiego do wieczora.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.