Prognoza pogody na czwartek, 10 lipca

W czwartek, 10 lipca 2025 roku, Polska znajdzie się pod wpływem niżu śródziemnomorskiego Gabriel, co przyniesie dynamiczną pogodę z intensywnymi opadami deszczu i burzami. Fronty atmosferyczne związane z tym niżem utworzą deszczową spiralę nad Europą Środkową, rozciągając się łukiem nad całym krajem. Do Polski napływać będzie chłodne powietrze polarne, choć skrajne wschodnie rejony mogą odczuć wpływ cieplejszych mas zwrotnikowych. Ruch niżu Gabriel będzie blokowany przez wyż nad Skandynawią i północno-zachodnią Rosją.

Szczegółowa prognoza pogody na czwartek, 10 lipca 2025 roku

W czwartek cała Polska będzie objęta opadami deszczu – na północy przelotnymi, a na pozostałym obszarze stałymi. We wschodniej części kraju oraz w centrum spodziewane są opady o umiarkowanym do silnego natężenia, z lokalnymi burzami, które mogą przynieść ulewny deszcz i grad. Prognozowana ilość opadów wyniesie do 30 mm na wschodzie i w centrum, a na Podkarpaciu do 40 mm.

Jakie będą temperatury w czwartek, 10 lipca? Oto prognoza pogody

W czwartek maksymalne temperatury w ciągu dnia wyniosą od 12 stopni Celsjusza w Pogórzu Karpackim do 25 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, z porywami do 55 km/h na morzu, wiejąc z północy. Na wschodzie kraju kierunki wiatru mogą być wschodnie. Podczas burz porywy mogą osiągnąć do 60 km/h, a w górach nawet do 80 km/h.

Jaka pogoda będzie w nocy z czwartku na piątek?

W nocy z czwartku (9 lipca) na piątek (10 lipca) na zachodzie i południowym zachodzie kraju przewiduje się niewielkie do umiarkowanego zachmurzenie bez opadów. Na pozostałym terytorium prognozowane jest mocne zachmurzenie i deszcz, czasami o umiarkowanym natężeniu. Całkowity opad wyniesie do 20 mm. Minimalna temperatura w nocy będzie wynosić od 11 stopni Celsjusza na południu, przez 13 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie, do 17 stopni Celsjusza nad morzem. W regionach podgórskich temperatura spadnie do 8-10°C. Wiatr na zachodzie będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, z porywami do 60 km/h na południu i nad morzem, a w górach do 80 km/h.

Alerty IMGW na czwartek, 10 lipca 2025 roku

W czwartek, 10 lipca 2025 roku, wciąż mogą obowiązywać alerty IMGW wydane we wtorek przed intensywnymi opadami deszczu.Alerty drugiego stopnia wydano dla województw: lubelskiego; małopolskiego, w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, brzeskim, proszowickim, bocheńskim, wielickim, proszowickim, miechowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, myślenickim, limanowskim; podkarpackiego, w powiatach: niżańskim, kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, dębickim, mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim; świętokrzyskiego, w powiatach: buskim, staszowskim, sandomierskim, pińczowskim, kazimierskim; opolskiego, w powiatach: kluczborskim, opolskim, Opole. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, poza powiatami: piskim, szczycieńskim, nidzkim, działdowskim; podlaskiego, poza powiatami: siemiatyckim, bielskim, wysokomazowieckim, zambrowskim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim; podkarpackiego, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, przemyskim, lubaczowskim, przeworskim, leżajskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, jarosławskim, brzozowskim; kujawsko-pomorskiego, w powiatach: brodnickim, rypińskim, lipnowskim, włocławskim, radziejowskim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, toruńskim, Toruń, aleksandrowskim, inowrocławskim, mogileńskim; wielkopolskiego, na wschodzie regionu; dolnośląskiego, w powiatach: milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim; opolskiego, w powiatach: brzeskim, namysłowskim, nyskim.