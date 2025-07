Trzy nowe fabryki amunicji. Cel – niezależność

Plan PGZ zakłada specjalizację każdej z trzech nowych fabryk. Pierwsza zwiększy produkcję pocisków obecnej generacji do 100 tys. rocznie. Druga będzie wytwarzać nowoczesną amunicję do armatohaubic KRAB, KRAB-2 i K9 – do 80 tys. sztuk. Trzecia, tzw. prochownia, ma odpowiadać za wytwarzanie nowej generacji prochów i ładunków miotających.

Dzięki tym inwestycjom Polska ma uniezależnić się od zewnętrznych dostawców amunicji w czasach, gdy rynek zbrojeniowy stał się areną brutalnej walki o dostępność.

Polska musiała pilnie zwiększyć zdolności produkcyjne

– Zmiana sytuacji geopolitycznej pokazała, że musimy pilnie zwiększyć nasze zdolności produkcyjne w zakresie amunicji 155 mm. Potrzebowaliśmy strategii, a PGZ, jako partner MON, posiada doświadczenie i kompetencje. Teraz naszym wspólnym zadaniem jest odbudować ten potencjał – podkreślił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wtóruje mu Konrad Gołota, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. – To nie tylko wzrost mocy wytwórczych, ale także budowanie suwerenności przemysłowej i technologicznej. Produkcja amunicji 155 mm to sprawa kluczowa dla bezpieczeństwa państwa – zaznaczył.

Cztery spółki zrealizują plan

Według oficjalnego komunikatu, PGZ kończy właśnie negocjacje z docelowym partnerem technologicznym, który dostarczy rozwiązania do produkcji amunicji 155 mm. Przy wyborze dostawcy kluczowe były: autonomia produkcji, suwerenność łańcucha dostaw oraz potencjał do długofalowej, partnerskiej współpracy na rynkach zewnętrznych. Według rządu, to nie będzie technologia "na licencji" – Polska ma stać się "autonomicznym gospodarzem" własnej produkcji.

Za realizację projektu odpowiadają cztery spółki PGZ:

DEZAMET otrzymał ponad 1,3 mld zł na rozbudowę potencjału w zakresie skorup do amunicji 155 mm.

otrzymał ponad 1,3 mld zł na rozbudowę potencjału w zakresie skorup do amunicji 155 mm. Mesko zyskało 887 mln zł na modernizację zakładu w Kraśniku — do produkcji pocisków w dwóch wersjach: z gazogeneratorem i bez.

zyskało 887 mln zł na modernizację zakładu w Kraśniku — do produkcji pocisków w dwóch wersjach: z gazogeneratorem i bez. Nitro-Chem przeznaczy 113 mln zł na rozwój elaboracji, czyli napełniania pocisków materiałem wybuchowym.

przeznaczy 113 mln zł na rozwój elaboracji, czyli napełniania pocisków materiałem wybuchowym. ZPS „Gamrat” zbuduje instalację do produkcji gazogeneratorów — kluczowych komponentów zwiększających donośność pocisków nawet o 20 proc.

"To wciąż za mało"

Redakcja ukraińskiego portalu militarnego Defense Express skomentowała polską inwestycje już w ubiegłym tygodniu. Eksperci znad Dniepru uważają, że "nawet przy tak znaczącym wzroście produkcji nie wystarczy to na pełne pokrycie krajowych potrzeb, zwłaszcza w sytuacji wojny i ewentualnego wsparcia dla sojuszników w NATO".