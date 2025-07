Dynamiczny początek tygodnia i mieszanka niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Prognoza pogody na poniedziałek, 21 lipca

Rozpoczynamy trzecią dekadę lipca, a pogoda wita nas mieszanką niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, jak wynika z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Reklama

Jaka temperatura w poniedziałek, 21 lipca? Prognoza pogody

Koniec lipca nie przyniesie w całej Polsce oczekiwanego przez wszystkich słonecznego lata. W wielu regionach będzie gorąco, a nawet upalnie. Na Dolnym Śląsku w najcieplejszym momencie dnia temperatury mogą osiągnąć 34 stopnie Celsjusza.Granica 30 stopni Celsjusza zostanie przekroczona w województwach: podkarpackim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, śląskim, opolskim, małopolskim, dolnośląskim, lubuskim.Na Suwalszczyźnie i w północnych regionach Polski temperatury wyniosą od 25 do 29 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda w poniedziałek, 21 lipca?

Niestety, poza upałami, Polacy muszą przygotować się na utrudnienia komunikacyjne spowodowane przez pogodę. IMGW ostrzega, że na zachodzie rano zachmurzenie będzie małe, ale później stopniowo wzrośnie do dużego, prowadząc do przelotnych opadów deszczu i burz po południu, miejscami z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz to około 35 mm, a porywy wiatru mogą osiągnąć do 85 km/h.