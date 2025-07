W niedzielę dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, przekazał informację o przypadku cholery w Stargardzie, w województwie zachodniopomorskim. Chorobę wykryto u starszej pacjentki, u której wystąpiły poważne objawy, w tym ciężka biegunka. Dwukrotnie wykonane testy laboratoryjne potwierdziły obecność bakterii.

Niepokojące okoliczności zakażenia

Dr Grzesiowski podkreślił, że zarażona kobieta nie opuszczała kraju, podobnie jak nikt z jej najbliższego otoczenia.

Izolacja pacjentki

Ze względu na wysoką zakaźność i ciężki przebieg, cholerę zalicza się do chorób szczególnie niebezpiecznych. Dlatego natychmiast podjęto decyzję o izolacji pacjentki. Przewieziono ją do specjalistycznego oddziału zakaźnego w Szczecinie. Ponadto, ponad 20 osób, które miały kontakt z chorą, objęto kwarantanną, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się bakterii.

Czym jest cholera?

Cholera to wysoce zakaźna choroba wywoływana przez bakterię – przecinkowca cholery. Szerzy się głównie drogą pokarmową, poprzez wodę zanieczyszczoną przez chorych lub nosicieli. Jej charakterystyczne objawy to ostra, wodnista biegunka i wymioty, które szybko prowadzą do poważnego odwodnienia organizmu. Bez szybkiej i odpowiedniej terapii, w tym antybiotyków i intensywnego nawadniania (również dożylnego), cholera może doprowadzić do śmierci w ciągu kilkunastu godzin.