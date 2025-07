Upały z temperaturami dochodzącymi nawet do 31 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na czwartek, 24 lipca

W czwartek, 24 lipca 2025 roku, w Polsce spodziewamy się zmiennej pogody z umiarkowanym, okresowo dużym zachmurzeniem, które rano i wieczorem lokalnie ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu. Przelotne opady deszczu pojawią się na północy kraju, a po południu również na południowych krańcach, zwłaszcza w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam możliwe są także burze, którym towarzyszyć będą porywy wiatru do 65 km/h oraz opady deszczu do 20 mm.

Reklama

Prognoza pogody na czwartek, 24 lipca. Jaka będzie temperatura?

W czwartek temperatura powietrza będzie zróżnicowana: na północy od 21 do 24 stopni Celsjusza, w centrum około 27 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie najcieplej – od 29 do 31 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, z zachodu i południowego zachodu, jedynie miejscami na północy umiarkowany, a na południowym wschodzie zmienny.

Jaka pogoda w nocy z czwartku na piątek? Prognoza pogody

Noc z czwartku na piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu i południowym wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu i burze z sumą opadów do 20 mm i porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie na północy, szczególnie wczesnym wieczorem, również możliwy jest przelotny deszcz. W drugiej połowie nocy na północy kraju mogą pojawić się mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 14 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, przeważnie z zachodu, miejscami zmienny.