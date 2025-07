Podręcznik na wypadek wojny. "Materiał jest gotowy"

Ten materiał jest gotowy. On trafił jeszcze do konsultacji - powiedział Cezary Tomczyk wiceminister obrony narodowej w Radiu ZET. Pierwotnie zapowiadano, że rządowy poradnik w formie książki trafi do każdego domu w połowie tego roku.

Reklama

Będzie dostępny online

Ten materiał trafi do wszystkich obywateli w ciągu kilku miesięcy, a w ciągu kilku tygodni zostanie zamieszczony na stronach internetowych, tak żeby już był dostępny online - tłumaczył.

Natomiast chcemy, żeby w formie wydrukowanej, dlatego że wbrew temu, co myślimy, nie wszyscy tak świetnie surfują po internecie, trafił do wszystkich mieszkańców kraju - wyjaśnił minister.

Wiceszef MON o plecaku ewakuacyjnym

Zapytany o gotowy plecak ewakuacyjny, Tomczyk odpowiedział krótko: Nie mam.

Dodał, że “ale żeby było jasne, uważam, że każdy powinien być przygotowany i o tym mówi zarówno premier Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i wszyscy wojskowi, generałowie”.

Każdy z nas powinien to nadrobić. Tego typu plecak jest po to, żeby wtedy, kiedy wystąpi jakiekolwiek zagrożenie, moglibyśmy zmienić swoje miejsce na przykład na jakiś punkt bezpieczny czy na przykład miejsce schronienia. Mówię tutaj o cywilach - powiedział.

Tak żebyśmy mogli mieć tam swoje podstawowe elementy, które pozwolą nam na kilka dni funkcjonowania. To jest dzisiaj standard we wszystkich państwach europejskich. W Stanach Zjednoczonych również - wyjaśnił Tomczyk.

Reklama

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik "Bądź Gotowy"

W obliczu różnorodnych zagrożeń, od awarii przemysłowych po sytuacje kryzysowe i konflikty, kluczowe jest budowanie świadomości i przygotowania społeczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) opublikowało kompleksowy poradnik "Bądź gotowy - poradnik na czas kryzysu i wojny", tu po wybuchu wojny na Ukrainie.

Co znajdziesz w poradniku?

Poradnik w przystępny sposób wyjaśnia, jak reagować na zagrożenia i co zrobić, aby być na nie przygotowanym. Niezależnie od tego, czy mówimy o nagłej awarii, skażeniu terenu, braku prądu, czy konieczności ewakuacji, "Bądź gotowy" dostarcza praktycznych wskazówek. Dowiesz się między innymi: