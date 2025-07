Koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Kto go poprowadzi?

W piątek (1 sierpnia) odbędzie się koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Będzie on transmitowany przez TVP. Poprowadzą go Justyna Dżbik-Kluge i Robert Stockinger. Przez kilka lat gospodarzem tej imprezy był Tomasz Wolny.

Apel powstańców do TVP. Chcieli powrotu Tomasza Wolnego

Gdy prezenter został zwolniony z TVP jego miejsce rok temu zajął Jan Emil Młynarski, który jest liderem Warszawskiego Combo Tanecznego. Powstańcy warszawscy w specjalnym liście apelowali o przywrócenie Tomasza Wolnego.

TVP nie odpowiedziało na apel. Tomasz Wolny w ostrych słowach o stacji

TVP nie odpowiedziało na ten list. Tomasz Wolny w mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym wyraził chęć powrotu do prowadzenia imprezy ze względu na wolę powstańców. Teraz zamieścił wpis, w którym ostro skrytykował TVP.

Ani (skądinąd genialne miejsce z wuchtą wspaniałych ludzi) Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli organizator koncertu "(Nie)zakazanych piosenek", ani Telewizja Polska, której dyrekcja muzeum powierzyła jego transmisję, nie odpowiedziały powstańcom słowem - napisał w sieci.

Zaznaczył, że odpowiedź mogła być odmowna. Nie mam monopolu na prowadzenie tego wyjątkowego koncertu, nie dla każdego, tak jak dla wielu z nas, prośba powstańca jest świętością. Jednak do bohaterów ostatecznie i w żaden sposób nie odezwał się nikt. Zero reakcji, zero komunikatu, zero listu, maila, sms-a, gołębia – nic. Cisza - stwierdził Wolny.

Tomasz Wolny pisze o "ignorancji i lekceważeniu"

Nie szczędził władzom stacji słów krytyki i wytknął im "ignorancję oraz lekceważenie".

Wynosicie Powstańców Warszawskich na piedestał, a gdy przychodzi faktycznie wsłuchać się w ich głos, to z waszej strony spotyka ich ignorancja i lekceważenie. (...) To smutną prawdę pokazała ta cisza. Ale to wasz problem. My robimy swoje! - tymi słowami zakończył swój wpis.