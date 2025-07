Dwa ciała znalezione przy granicy z Białorusią.

Mł. chor. Paweł Smyk z zespołu prasowego Nadbużańskiego Oddziału SG poinformował, że funkcjonariusz SG i żołnierz WOT podczas wspólnego patrolu w rejonie placówki SG w Sławatyczach znaleźli ciało unoszące się w rzece granicznej Bug.

Reklama

"Wezwano służby"

Na miejsce niezwłocznie wezwano służby, w tym straż pożarną – podał Smyk. Dodał, że w podczas czynności w wysokiej trawie przy brzegu rzeki odnaleziono drugie ciało.

Zwłoki znaleziono w miejscowości Kuzawka w gminie Hanna. Dostaliśmy zgłoszenie, że znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Wyjaśniamy wszystkie okoliczności, ustalamy tożsamość tych mężczyzn i przyczyny ich śmierci – powiedział podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Prokuratura prowadzi śledztwo

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Parczewie. Śledczy sprawdzają też, czy mogą to być ciała migrantów, którzy chcieli się przedostać do Polski z Białorusi.

To dziewiąte i dziesiąte zwłoki, odnalezione od początku roku w lubelskim odcinku Bugu. Prokuratura w Parczewie i Białej Podlaskiej ustala tożsamość zmarłych i przyczyny śmierci. Dotychczas ustaliła, że jedną z ofiar był 26-letni obywatel Erytrei. Przyczyną jego zgonu było utonięcie.

Według danych nadbużańskiej SG, ok. 800 osób próbowało w tym roku nielegalnie przekroczyć granicępolsko-białoruską w woj. lubelskim. Przede wszystkim byli to obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu i Etiopii. W całym 2024 r. było to ok. 450 cudzoziemców.

Reklama

Budowa bariery na granicy

Przy granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim kończy się budowa bariery elektronicznej. W jej skład wejdzie m.in. około 1,8 tys. słupów kamerowych, 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Zaplanowano też montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych.

Centrum nadzoru nad barierą będzie się mieścić w komendzie SG w Chełmie. W skład bariery wejdzie także siedem stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek oddziału. Dodatkowo system ma być zintegrowany z istniejącymi wieżami obserwacyjnymi i z siecią teleinformatyczną SG.