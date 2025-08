Kiedy powrót wysokich, letnich temperatur? Oto prognoza pogody na wtorek, 5 sierpnia

We wtorek, 5 sierpnia 2025 roku, pogoda w Polsce będzie mocno zróżnicowana. Wschód i południowy wschód kraju mogą liczyć na niewielkie zachmurzenie i brak opadów. W pozostałych regionach będzie dużo chmur, a na zachodzie, w centrum i na północy pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Największe opady, od 15 do 20 mm, są spodziewane na obszarze od Warmii po Dolny Śląsk i Opolszczyznę.

Reklama

Prognoza pogody. Jaka temperatura we wtorek, 5 sierpnia?

Temperatury we wtorek, 5 sierpnia, będą dość wysokie. Na zachodzie, nad morzem i w górach termometry wskażą 19-20 stopni Celsjusza. W centrum i na wschodzie będzie znacznie cieplej, od 25 do 26 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie nawet do 28 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie mogą pojawić się silniejsze porywy. Na wschodzie porywy sięgną 55 km/h, a na zachodnim wybrzeżu nawet do 65 km/h. W czasie burz wiatr może wiać z prędkością do 70 km/h.

Jaka pogoda w nocy z wtorku na środę?

W nocy z wtorku (5 sierpnia) na środę (6 sierpnia) pogoda zacznie się stabilizować na zachodzie i północnym zachodzie, gdzie będzie małe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze kraju nadal spodziewane jest zachmurzenie, przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na wschodzie i w centrum, gdzie spadnie od 15 do 25 mm deszczu. Temperatury w nocy wyniosą od 10 do 11 stopni Celsjusza na zachodzie i północy. Na południowym wschodzie będzie cieplej, 14-16 stopni Celsjusza. W górskich kotlinach temperatura spadnie do 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z silniejszymi porywami do 70 km/h nad morzem.