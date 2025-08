Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie 2025. W środę (6 sierpnia) odbędzie się jego zaprzysiężenie. Bądźcie tam ze mną, bardzo was o to proszę - apelował na początku czerwca po swojej wygranej do wyborców prezydent-elekt Karol Nawrocki.

Uroczystość zaprzysiężenia ma rozpocząć się o godz. 10.00. Tego dnia nowy prezydent ma także przejąć zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP i pierwszy raz jako głowa państwa przekroczy próg Pałacu Prezydenckiego.

Zaprzysiężenie nowego prezydenta. Jak będzie wyglądał pierwszy dzień Karola Nawrockiego? [PROGRAM]

10.00 – Zgromadzenie Narodowe

Reklama

W sali posiedzeń Sejmu Karol Nawrocki złoży przysięgę prezydencką przed obiema izbami parlamentu.

12.00 – Msza święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP

W Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbędzie się uroczysta msza święta.

14.00 – Uroczystość inwestytury

Na Zamku Królewskim nowy prezydent zostanie oficjalnie ustanowiony Wielkim Mistrzem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.

15.15 – Uroczyste wejście do Pałacu Prezydenckiego

Karol Nawrocki wraz z małżonką po raz pierwszy oficjalnie przekroczy progi Pałacu Prezydenckiego jako głowa państwa.

16.30 – Przejęcie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP

Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się ceremonia, podczas której nowy prezydent przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Gdzie oglądać?

Przed Sejmem ma zostać ustawiony telebim, na którym będzie transmitowana uroczystość zaprzysiężenia prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym (połączone izby Sejmu i Senatu). Jak podaje wp.pl Karol Nawrocki chciał wystąpić przed Sejmem, ale jego współpracownicy z kancelarii sprzeciwili się temu. Wystąpi przed obywatelami późnym popołudniem, podczas przejścia z Placu Piłsudskiego do Pałacu Prezydenckiego. Ma to mieć miejsce około godz. 16-17.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego będą transmitować również stacje telewizyjne m.in. TVP, TVN, Polsat a także Republika i wPolsce24.pl.

Kolejne dni prezydentury Karola Nawrockiego. To ma w planach

Jak donosi Wirtualna Polska po uroczystościach zaprzysiężenia nowy prezydent rusza w trasę. Już dzień po, czyli w czwartek (7 sierpnia) ma pojawić się w Kaliszu a 8 sierpnia w w Kolbuszowej.

Jak wynika z informacji, do których dotarł portal w piątek Karol Nawrocki ma zaprezentować projekt ustawy o zerowym PIT dla rodzin z dwójką dzieci. Być może zaprezentuje również projekt zwiększający kwotę wolną do 60 tys. zł.