Prawie 30 stopni Celsjusza! W których regionach? Prognoza pogody na piątek, 8 sierpnia

W piątek, 8 sierpnia 2025 roku, Polska znajdzie się pod wpływem wyżu Ines, który zapewni słoneczną i ciepłą pogodę. Zachmurzenie będzie niewielkie lub umiarkowane, ale na zachodzie i północy może się zwiększyć. Tam też możliwe są przelotne, słabe opady deszczu. Wiatr będzie przeważnie słaby, z zachodu i południowego zachodu. W Tatrach jego porywy mogą osiągnąć 55 km/h.

Reklama

Jaka temperatura w piątek, 8 sierpnia? Prognoza pogody

W piątek w ciągu dnia temperatura wzrośnie od 23 stopni Celsjusza na północy do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W centrum kraju odnotujemy około 26 stopni Celsjusza, a nad morzem najchłodniej, bo 21-22 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Jaka pogoda w nocy z piątku na sobotę?

W nocy z piątku (8 sierpnia) na sobotę (9 sierpnia) na zachodzie kraju utrzyma się duże zachmurzenie, ale z przejaśnieniami. W pozostałych regionach niebo będzie bezchmurne lub z małym zachmurzeniem. Na północnym wschodzie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura spadnie do 10-12 stopni Celsjusza w kotlinach karpackich, 13 stopni Celsjusza na wschodzie, 16 stopni Celsjusza na zachodzie i 17 stopni Celsjusza nad morzem. Wiatr będzie słaby.