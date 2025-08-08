Wycofano popularne produkty. GIS ostrzega
Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o wycofaniu wszystkich partii produktów marki Bao Long w związku ze stwierdzeniem obecności alergenów (białka soi, skorupiaków i ryb), które nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów.
Jakich produktów dotyczy wycofanie?
- Chicken Noodle Soup Seasoning – Gia Vi Pho Ga, 75 g (kod produktu: 2301),
- Lau Thai Lan Soup Seasoning, 75 g (kod produktu: 2309),
- Vegan Pho Soup Seasoning, 75 g (kod produktu: 2315),
- Bouillon cube Chicken Pho Ga, 75 g (kod produktu: 3532),
- Bouillon cube Hu Tieu Nam Vang, 75 g (kod produktu: 3538),
- Bouillon blok helder Bun bo Hue, 75 g (kod produktu: 3530) oraz Bouillonblok krab Bun Rieu, 75 g (kod produktu: 3537).
Eksporterem produktów jest Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam, Toan Nam Foods Corp, Wietnam, a importerem Beagley Cooperman NL Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV.
Dotyczy wszystkich numerów partii i wszystkich dat minimalnej trwałości.
Jak dodał GIS, dystrybutorzy z Niderlandów poinformowali swoich odbiorców o wykrytej niezgodności.
Działania PIS
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań:
- zwrotu produktów do sklepu
- wycofania ich z asortymentu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję