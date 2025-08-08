Wycofano popularne produkty. GIS ostrzega

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o wycofaniu wszystkich partii produktów marki Bao Long w związku ze stwierdzeniem obecności alergenów (białka soi, skorupiaków i ryb), które nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów.

Reklama

Jakich produktów dotyczy wycofanie?

Chicken Noodle Soup Seasoning – Gia Vi Pho Ga, 75 g (kod produktu: 2301),

– Gia Vi Pho Ga, 75 g (kod produktu: 2301), Lau Thai Lan Soup Seasoning , 75 g (kod produktu: 2309),

, 75 g (kod produktu: 2309), Vegan Pho Soup Seasoning , 75 g (kod produktu: 2315),

, 75 g (kod produktu: 2315), Bouillon cube Chicken Pho Ga , 75 g (kod produktu: 3532),

, 75 g (kod produktu: 3532), Bouillon cube Hu Tieu Nam Vang , 75 g (kod produktu: 3538),

, 75 g (kod produktu: 3538), Bouillon blok helder Bun bo Hue, 75 g (kod produktu: 3530) oraz Bouillonblok krab Bun Rieu, 75 g (kod produktu: 3537).

Eksporterem produktów jest Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam, Toan Nam Foods Corp, Wietnam, a importerem Beagley Cooperman NL Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV.

Dotyczy wszystkich numerów partii i wszystkich dat minimalnej trwałości.

Jak dodał GIS, dystrybutorzy z Niderlandów poinformowali swoich odbiorców o wykrytej niezgodności.

Działania PIS

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: