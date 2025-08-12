Więcej słońca i mniej opadów. Prognoza pogody na wtorek 12 sierpnia

W ciągu dnia słońce będzie dominować w większości kraju. Jedynie na północy może pojawić się niewielkie, a na północnym wschodzie umiarkowane zachmurzenie.

Reklama

Prognoza pogody na 12 sierpnia. Jaka będzie temperatura?

Temperatura we wtorek, 12 sierpnia, będzie zróżnicowana. Na południowym zachodzie będzie najcieplej, do 28 stopni Celsjusza. W centrum kraju termometry wskażą około 26 stopni Celsjusza, a nad morzem i na północnym wschodzie temperatura wyniesie 20-21 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby.

Jaka będzie pogoda w nocy z wtorku na środę?

Noc z wtorku (12 sierpnia) na środę (13 sierpnia) będzie na ogół pogodna, bezchmurna lub z niewielkim zachmurzeniem. Na południowym wschodzie możliwe są lokalne mgły, które mogą ograniczać widoczność do 300 metrów, szczególnie w kotlinach górskich i dolinach rzek. W nocy będzie chłodniej. Na północnym wschodzie temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza, na zachodzie do 15 stopni Celsjusza, a nad morzem wyniesie 18 stopni Celsjusza. W kotlinach karpackich będzie najchłodniej, od 8 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby.