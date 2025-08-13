Jerzy Dziewulski nie żyje. Zmarł po ciężkiej chorobie

Jerzy Dziewulski zmarł 11 sierpnia br. Były policjant, antyterrorysta oraz poseł na Sejm RP odszedł w wieku 81 lat w szpitalu MSWiA w Warszawie. Informację o jego śmierci podał syn. Nie ujawnił, co było powodem hospitalizacji. Wiadomo jedynie, że przez ostatnie miesiące swojego życia Jerzy Dziewulski ciężko chorował.

Reklama

Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Rodzina ma szczególną prośbę

Teraz podano datę oraz szczegóły pogrzebu. Będzie miała charakter świecki i odbędzie się 19 sierpnia br.

Uroczystość świecka, z asystą honorową Policji, odbędzie się 19.08.2025 o 13:00 na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie (Kwatera Wojenna, wejście bramą wojskową). Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, wieńców i zniczy. Zamiast tego wsparcie dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach: 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167. Tyt.: Darowizna – Pamięci Jerzego Dziewulskiego - można przeczytać w nekrologu zamieszczonym na Facebooku.

Gdzie zostanie pochowany Jerzy Dziewulski?

Wiadomo, że podczas pożegnania Jerzego Dziewulskiego obecni będą nie tylko bliscy i współpracownicy Jerzego Dziewulskiego, ale również fani serialu "07 zgłoś się", w którym zmarły występował i był konsultantem. Rodzina wyraziła zgodę na to wieniec od nich.

Jerzy Dziewulski zostanie pochowany niedaleko grobu Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego.