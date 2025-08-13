Jerzy Dziewulski nie żyje. Zmarł po ciężkiej chorobie

Jerzy Dziewulski zmarł 11 sierpnia br. Były policjant, antyterrorysta oraz poseł na Sejm RP odszedł w wieku 81 lat w szpitalu MSWiA w Warszawie. Informację o jego śmierci podał syn. Nie ujawnił, co było powodem hospitalizacji. Wiadomo jedynie, że przez ostatnie miesiące swojego życia Jerzy Dziewulski ciężko chorował.

Reklama
Nie żyje Jerzy Dziewulski. Były policjant i antyterrorysta miał 81 lat
Nie żyje Jerzy Dziewulski. Były policjant i antyterrorysta miał 81 lat

Zobacz również

Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Rodzina ma szczególną prośbę

Teraz podano datę oraz szczegóły pogrzebu. Będzie miała charakter świecki i odbędzie się 19 sierpnia br.

Uroczystość świecka, z asystą honorową Policji, odbędzie się 19.08.2025 o 13:00 na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie (Kwatera Wojenna, wejście bramą wojskową). Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, wieńców i zniczy. Zamiast tego wsparcie dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach: 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167. Tyt.: Darowizna – Pamięci Jerzego Dziewulskiego - można przeczytać w nekrologu zamieszczonym na Facebooku.

Gdzie zostanie pochowany Jerzy Dziewulski?

Wiadomo, że podczas pożegnania Jerzego Dziewulskiego obecni będą nie tylko bliscy i współpracownicy Jerzego Dziewulskiego, ale również fani serialu "07 zgłoś się", w którym zmarły występował i był konsultantem. Rodzina wyraziła zgodę na to wieniec od nich.

Jerzy Dziewulski zostanie pochowany niedaleko grobu Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego.